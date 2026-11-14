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Nuevo gerente del Fondo Milagro asumirá el cargo sin sueldo tras polémica por salarios de la entidad

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda e integrante de la junta directiva de Ecopetrol, anunció que asumirá ad honorem la gerencia del Fondo Milagro, luego de la renuncia de Jaime Andrés Uribe en medio de la polémica por los millonarios salarios proyectados para el personal de la entidad.

Luis Felipe Henao.
Luis Felipe Henao.
X: @luisfelipehenao
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026
Editado por: Juanita Troncoso

Luego de la renuncia de Jaime Andrés Uribe a la gerencia del Fondo Milagro, en medio de la polémica por los salarios proyectados para los funcionarios de la entidad, su reemplazo, Luis Felipe Henao, anunció que asumirá el cargo ad honorem, es decir, sin recibir remuneración.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el también exministro de Vivienda e integrante de la junta directiva de Ecopetrol agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por su designación y aseguró que asume esta responsabilidad con un principio irrenunciable: “trabajar sin descanso y con total transparencia, para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto”.

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Henao también señaló que el equipo del Fondo tendrá salarios modestos y austeros, en línea con las directrices de austeridad del Gobierno.

La polémica que terminó rodeando la salida de Uribe se conoció a partir de un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga, que reveló que la nómina mensual proyectada para el Fondo Milagro ascendía a 765,6 millones de pesos.

La estructura contemplaba 27 cargos, de los cuales 19 tenían asignaciones superiores a los 30 millones de pesos. Entre los salarios más altos estaba el del entonces gerente, con una remuneración mensual de 39,4 millones de pesos.

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