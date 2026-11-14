“Nos están ganando": alerta por la ventaja de los grupos armados con drones explosivos

Los grupos armados ilegales están tomando ventaja sobre la Fuerza Pública en el uso de drones cargados con explosivos, una modalidad que ha cambiado las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Javier Flores, director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), advirtió que el Estado no reaccionó a tiempo y que el país necesita medidas inmediatas para enfrentar esta amenaza.

El experto reveló que Colombia pasó de registrar dos ataques ofensivos con drones en 2023 a más de 170 en 2024, más de 270 en 2025 y más de 320 durante 2026. De acuerdo con sus cifras, el 95 % de los casos se concentra en cinco departamentos y más del 90 % es atribuido al ELN y al Estado Mayor Central, estructura que representa cerca del 70 % de los ataques.

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“Hoy no solamente está en disputa el dominio aéreo, sino que nos están ganando la partida”, afirmó Flores al explicar que estos dispositivos también son utilizados para labores de inteligencia, vigilancia y control territorial.

¿Por qué Colombia no ha logrado contrarrestar los ataques con drones?

Flores señaló que las autoridades conocían desde 2018 el interés de las estructuras armadas por utilizar estos dispositivos. Sin embargo, consideró que la respuesta institucional se concentró en adquirir equipos, sin desarrollar las capacidades necesarias para operarlos.

FOTO: Drones seguridad - Alcaldía de Barrancabermeja

“La capacidad implica hacer doctrina, preparar y capacitar gente, tener recursos de operación, de inteligencia y adquirir equipos”, explicó.

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Según el director de la FIP, los ataques han dejado más de 500 víctimas entre integrantes de la Fuerza Pública y civiles. También advirtió sobre las condiciones psicológicas de los uniformados que permanecen en bases militares bajo amenaza constante.

Como respuesta inmediata, propuso instalar protecciones físicas en las bases más expuestas. “Tenemos que empezar con medidas tácticas, por ejemplo, poner mallas sofisticadas de titanio”, planteó.

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¿Sirve un escudo antidrones para enfrentar esta amenaza?

El experto consideró que un sistema antidrones nacional es necesario, pero advirtió que no resolverá el problema a corto plazo. Explicó que algunos dispositivos utilizan fibra óptica y pueden evadir los inhibidores convencionales, por lo que las soluciones deben adaptarse a las condiciones geográficas de cada región.

“Quien le diga a la ciudadanía o al Gobierno colombiano que aquí hay balas de plata que nos van a traer tranquilidad en el corto plazo está diciendo mentiras”, sostuvo.

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Flores también pidió proteger a la población civil en los 116 municipios ubicados en 14 zonas de disputa, contener la expansión de los grupos armados y debilitar sus economías criminales mediante inteligencia financiera.

Finalmente, insistió en que recuperar el control territorial requiere más que operaciones militares: “Esto no es solamente más fuerza pública. Esto es un Estado funcional que le dispute la gobernanza a estos tipos en los territorios”.