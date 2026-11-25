Una ocupación del 450 % de su capacidad instalada registra el servicio de urgencias del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, una situación que evidencia la alta demanda de atención médica y que podría generar mayores tiempos de espera para los pacientes que acuden a este centro asistencial.

Ante este panorama, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los servicios de urgencias únicamente cuando se trate de condiciones de salud que requieran atención médica inmediata. Para situaciones que no revistan gravedad, recomendó acudir a consulta prioritaria o externa, con el propósito de facilitar la atención de quienes presentan cuadros clínicos que necesitan intervención urgente.

Publicidad

Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia y del HIC, señaló que la sobreocupación no es un problema exclusivo de esta institución, sino que afecta a diferentes centros asistenciales de Bucaramanga y su área metropolitana.

Según explicó, "la reducción en el número de camas de cuidado intensivo y la llegada de pacientes remitidos desde diferentes regiones del país han aumentado la presión sobre los servicios hospitalarios". Incluso, aseguró que el Hospital Universitario y la Foscal han tenido que cerrar temporalmente sus servicios de urgencias debido a la alta demanda.



Para Castillo, esta situación es una muestra de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano y de las dificultades para garantizar una atención oportuna que permita evitar que los pacientes terminen llegando a los servicios de urgencias.