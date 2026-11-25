Un hombre de 40 años fue capturado en flagrancia por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, en el corregimiento de La Aragua, zona rural de Santa Helena del Opón, Santander. La víctima es una niña de 6 años.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Santander, los hechos fueron alertados por la inspectora de Convivencia y Paz del municipio, luego de que habitantes de la zona retuvieran al señalado e intentaran agredirlo.

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Según el relato entregado por la madre de la menor a las autoridades, ella se encontraba realizando labores domésticas en el patio de su vivienda cuando sorprendió al hombre exhibiendo sus partes íntimas y realizando tocamientos frente a su hija.

Al ser descubierto, el hombre habría intentado escapar, pero fue perseguido y alcanzado por familiares y vecinos del sector.



La patrulla de vigilancia llegó al lugar, controló la situación para evitar que la comunidad tomara justicia por mano propia y procedió con la captura del hombre, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

La Policía también informó que se activó la ruta de atención y restablecimiento de derechos para proteger a la menor. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes a través de las líneas 123 de la Policía y 141 del ICBF.