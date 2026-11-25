Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



América de Cali venció 2-1 al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano y se mantuvo como líder de su cuadrangular por la ventaja deportiva del punto invisible . Tomás Ángel marcó los dos goles del conjunto escarlata, ambos con asistencias de Marcos Mina, mientras que Steven ‘Tití’ Rodríguez descontó para el equipo verdiblanco. David González aseguró que el triunfo fortalece anímicamente al plantel, mientras que Rafael Dudamel reconoció las dificultades defensivas de su equipo y la necesidad de ganar los próximos compromisos para mantener las posibilidades de llegar a la final.

. Tomás Ángel marcó los dos goles del conjunto escarlata, ambos con asistencias de Marcos Mina, mientras que Steven ‘Tití’ Rodríguez descontó para el equipo verdiblanco. David González aseguró que el triunfo fortalece anímicamente al plantel, mientras que Rafael Dudamel reconoció las dificultades defensivas de su equipo y la necesidad de ganar los próximos compromisos para mantener las posibilidades de llegar a la final. Millonarios goleó 4-1 a Atlético Bucaramanga en El Campín y llegó a cuatro puntos en los cuadrangulares, los mismos que América de Cali . Rodrigo Contreras anotó dos goles, mientras que Francisco Chaverra y Rodrigo Ureña completaron la victoria del equipo bogotano. José García descontó para los visitantes. Alberto Gamero destacó la intensidad ofensiva de sus jugadores, aunque reconoció que todavía deben corregir errores defensivos. Por su parte, Pablo Peirano admitió que Bucaramanga fue superado en los duelos individuales y manifestó su preocupación por los seis goles recibidos en las primeras dos jornadas.

. Rodrigo Contreras anotó dos goles, mientras que Francisco Chaverra y Rodrigo Ureña completaron la victoria del equipo bogotano. José García descontó para los visitantes. Alberto Gamero destacó la intensidad ofensiva de sus jugadores, aunque reconoció que todavía deben corregir errores defensivos. Por su parte, Pablo Peirano admitió que Bucaramanga fue superado en los duelos individuales y manifestó su preocupación por los seis goles recibidos en las primeras dos jornadas. La asamblea de Dimayor terminó sin elegir al nuevo titular de los derechos de televisión del fútbol colombiano, aunque la oferta de Win Sports habría cumplido las condiciones económicas para competir con Go Sports . La Comisión de Mercadeo presentó a los clubes la propuesta de Win Sports y los abogados de Dimayor deberán revisar sus condiciones antes de una decisión definitiva. Según las fuentes consultadas, la oferta igualaría los requisitos económicos frente a la propuesta de aproximadamente 90 millones de dólares anuales en promedio presentada por el grupo competidor.

. La Comisión de Mercadeo presentó a los clubes la propuesta de Win Sports y los abogados de Dimayor deberán revisar sus condiciones antes de una decisión definitiva. Según las fuentes consultadas, la oferta igualaría los requisitos económicos frente a la propuesta de aproximadamente 90 millones de dólares anuales en promedio presentada por el grupo competidor. Wilmar Roldán desató una nueva polémica después de responder de manera irónica a una pregunta sobre Óscar Julián Ruiz . El árbitro fue consultado sobre quién es el mejor juez colombiano y respondió con una expresión de desconocimiento hacia Ruiz. Javier Hernández Bonnet cuestionó la actitud de Roldán y recordó que ambos habían tenido relación profesional años atrás. También se habló de las aspiraciones del árbitro a ocupar un cargo directivo en el arbitraje colombiano y de la necesidad de mejorar la transparencia de la Comisión Arbitral.

. El árbitro fue consultado sobre quién es el mejor juez colombiano y respondió con una expresión de desconocimiento hacia Ruiz. Javier Hernández Bonnet cuestionó la actitud de Roldán y recordó que ambos habían tenido relación profesional años atrás. También se habló de las aspiraciones del árbitro a ocupar un cargo directivo en el arbitraje colombiano y de la necesidad de mejorar la transparencia de la Comisión Arbitral. Luis Javier Suárez vivió una tarde de emociones en la Champions League después de fallar un penalti y convertir otro frente al Manchester United. El delantero colombiano desperdició su primera oportunidad desde los once metros, pero recibió nuevamente la confianza de su entrenador para ejecutar otro cobro pocos minutos después. Esta vez consiguió anotar y puso en ventaja al Sporting de Lisboa. El colombiano acumula cinco goles en cinco partidos de la Champions y es uno de los máximos anotadores de 2026 entre las principales ligas del mundo.

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