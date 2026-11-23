El Ejército Nacional frustró un posible atentado contra la infraestructura de transporte de hidrocarburos en Cundinamarca, tras encontrar y desactivar un artefacto explosivo que habría sido instalado para atacar el propanoducto Salgar–Mancilla, en jurisdicción del municipio de Caparrapí.

El explosivo fue ubicado por tropas del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro, de la Décima Tercera Brigada, en la línea de reserva de esta infraestructura, que cuenta con una tubería de ocho pulgadas y es utilizada para el transporte de propano.

Un militar inspecciona elementos explosivos hallados durante una operación para frustrar un atentado contra un propanoducto en Caparrapí. Suministrada.

Publicidad

De acuerdo con el Ejército, el dispositivo tenía un sistema de activación por tiempo y funcionaba con una batería de nueve voltios. Esto significa que estaba acondicionado para detonar después de un periodo previamente establecido, lo que representaba una amenaza para la infraestructura y el entorno.

Tras identificar el elemento, los militares activaron los protocolos de seguridad y solicitaron el apoyo del grupo especializado MARTE, de la Quinta División, cuyos expertos realizaron una desactivación controlada para evitar que el explosivo detonara.



La intervención permitió evitar una posible explosión y daños en esta infraestructura estratégica. El Ejército confirmó que no se registraron afectaciones materiales en el propanoducto ni interrupciones en su funcionamiento.

Además del riesgo para el transporte de hidrocarburos, las autoridades advirtieron que un atentado de estas características podría generar consecuencias ambientales en la provincia del Bajo Magdalena, debido a una eventual fuga de propano.

Publicidad

Por ahora, el Ejército no ha identificado a los responsables de la instalación del artefacto ni ha atribuido este intento de atentado a algún grupo armado ilegal. Las tropas mantienen su compromiso de proteger la infraestructura estratégica, los recursos naturales y la seguridad de las comunidades de Cundinamarca.