Cuidado al pagar el impuesto vehicular: alertan por páginas falsas que ofrecen descuentos

El impuesto vehicular es una obligación tributaria que deben pagar los propietarios de vehículos matriculados en Colombia, de acuerdo con las condiciones y disposiciones establecidas por cada departamento. Este recaudo representa un ingreso para las entidades territoriales, por lo que es importante realizar el trámite a través de los canales autorizados y evitar posibles fraudes.

En Cundinamarca, la Secretaría de Hacienda lanzó una advertencia a los contribuyentes por la circulación de páginas web fraudulentas y mensajes que suplantan los canales oficiales para el pago de este impuesto. Según la entidad, estas modalidades buscan obtener información personal y financiera de los ciudadanos o quedarse con el dinero destinado al cumplimiento de esta obligación.

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Así funcionan las estafas relacionadas con el impuesto vehicular

Entre las modalidades identificadas se encuentran sitios web que utilizan la imagen de la Gobernación de Cundinamarca para aparentar legitimidad, enlaces que imitan las plataformas oficiales de pago y mensajes que ofrecen supuestos descuentos, acuerdos o facilidades para ponerse al día con el impuesto.

Por esta razón, la Secretaría de Hacienda pidió a los ciudadanos no ingresar a enlaces recibidos a través de WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones de terceros que prometan beneficios tributarios.



La recomendación es escribir directamente la dirección www.cundinamarca.gov.co en el navegador y, desde el portal institucional, ingresar al servicio correspondiente al impuesto sobre vehículos automotores.

La entidad también aclaró que la presencia del escudo, los colores institucionales o el nombre de la Gobernación en una página no significa que se trate de un sitio oficial. Por eso, es necesario revisar cuidadosamente la dirección electrónica antes de suministrar datos o realizar cualquier transacción.

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Recomendaciones para evitar fraudes al pagar el impuesto

Para reducir el riesgo de caer en estas modalidades de engaño, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca entregó varias recomendaciones a los contribuyentes:



No abrir enlaces de pago enviados desde números desconocidos o cuentas que no sean oficiales.

Consultar en el portal institucional cualquier anuncio relacionado con descuentos, acuerdos o facilidades de pago.

No consignar dinero en cuentas bancarias de personas naturales ni realizar transferencias a intermediarios.

Verificar la dirección completa de la página antes de ingresar información personal, financiera o bancaria.

No compartir contraseñas ni códigos de verificación con terceros.

La entidad precisó que la plataforma habilitada para la liquidación y el pago del impuesto utiliza el subdominio impuvehiculo.cundinamarca.gov.co. Sin embargo, la recomendación es comenzar siempre el trámite desde la página principal de la Gobernación.

Finalmente, ante la recepción de un mensaje sospechoso, los ciudadanos deben abstenerse de realizar pagos o entregar información personal hasta confirmar la veracidad de la oferta por medio de los canales institucionales.

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La Secretaría también invitó a denunciar ante las autoridades competentes cualquier intento de suplantación o fraude relacionado con el pago del impuesto vehicular.

