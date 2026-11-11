Escasez de agua: cinco municipios en alerta roja por bajos niveles de sus ríos ante El Niño

Los ríos son fuentes de vida para los animales, las plantas y las comunidades que habitan en sus alrededores. De sus aguas dependen diferentes ecosistemas, así como actividades cotidianas y económicas de miles de personas, entre ellas el consumo doméstico, la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la disminución de los caudales y la falta de lluvias pueden poner en riesgo el abastecimiento de agua y el equilibrio ambiental de varias regiones.

Esta situación genera preocupación en Cundinamarca, donde la Corporación Autónoma Regional (CAR) advirtió que buena parte de su jurisdicción enfrenta condiciones de estrés hídrico severo de cara al cierre de este año. La entidad identificó varios municipios con alertas por posibles problemas de abastecimiento y pidió mantener las medidas de ahorro ante la llegada de una temporada más seca.

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Municipios de Cundinamarca en riesgo por falta de agua

De acuerdo con el balance del Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la CAR, aunque octubre registró un aumento del 93 % en el promedio de lluvias frente a septiembre, las precipitaciones no fueron suficientes para recuperar muchas de las cuencas hidrográficas del territorio.

El incremento se concentró principalmente en la segunda semana de octubre. Durante la tercera y cuarta semana, las lluvias disminuyeron y llegaron a ubicarse hasta un 50 % por debajo del promedio histórico de los últimos diez años.



Además, noviembre comenzó con precipitaciones escasas y, aunque se esperan algunas lluvias aisladas, estas disminuirán progresivamente hasta dar paso al periodo seco de fin de año.

La CAR advirtió que diciembre podría presentar un déficit generalizado y severo de lluvias, con anomalías negativas en algunas zonas de las cuencas de los ríos Suárez y Bogotá.

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Actualmente, el panorama de alertas por desabastecimiento hídrico en los municipios de la jurisdicción es el siguiente:



Alerta roja: Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta. Estos cinco municipios presentan condiciones críticas de vulnerabilidad que representan un riesgo para sus fuentes de abastecimiento.

Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta. Estos cinco municipios presentan condiciones críticas de vulnerabilidad que representan un riesgo para sus fuentes de abastecimiento. Alerta naranja: Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez.

Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez. Alerta amarilla: La Mesa, Anapoima, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Buenavista, Caldas, Saboyá y San Miguel de Sema.

La corporación también señaló que Viotá, Pulí y Puerto Salgar se encuentran bajo declaratoria de calamidad pública.

A este panorama se suma el comportamiento de las temperaturas. Según Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, en algunos sectores se han registrado valores entre 0,5 y 1 grado por encima del promedio, con picos que superan los registros de los últimos diez años.

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Las proyecciones para diciembre apuntan a temperaturas elevadas, mayor radiación y una reducción de las precipitaciones que podría alcanzar el 80 %.

Mapa con el nivel de alerta que registran algunos municipios. Foto: CAR.

El fenómeno de El Niño podría agravar la situación

La CAR advirtió que la transición del fenómeno de El Niño hacia su etapa de mayor intensidad comenzará a finales de noviembre, lo que podría profundizar las condiciones de sequía en diferentes zonas de su jurisdicción.

De acuerdo con los análisis de la entidad, el déficit hídrico previsto responde tanto a la intensificación de este fenómeno climático como a las condiciones naturalmente secas que caracterizan a diciembre.

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Por esta razón, la corporación insistió en que el ahorro de agua no debe depender únicamente de las autoridades ambientales o de las administraciones municipales, sino también del compromiso de los ciudadanos.

La recomendación es mantener prácticas de uso eficiente del recurso y evitar el desperdicio, especialmente ante las proyecciones de menores precipitaciones y el riesgo que esto representa para las fuentes hídricas y las comunidades que dependen de ellas.

