Cundinamarca lanza 12 proyectos que aliviarán la vida a más de 200.000 personas: así funcionarán

Más de 212.000 habitantes de Cundinamarca se beneficiarían de 12 proyectos de acueducto y alcantarillado que contarán con una inversión de $80.530 millones. La Gobernación y Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) formalizaron 11 convenios interadministrativos y un contrato directo para ejecutar las obras en varios municipios.

Los recursos se destinarán a la construcción y el mejoramiento de redes de acueducto, tanques de almacenamiento, sistemas de alcantarillado y otras instalaciones para el suministro de agua potable y el manejo de aguas residuales y lluvias.

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Durante la firma de los acuerdos, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel pidió a los alcaldes socializar las intervenciones con las comunidades antes de iniciar los trabajos y hacer seguimiento a los cronogramas.

“Hay que hacer un gran trabajo de socialización de estos proyectos. Yo les pido que hablen con las comunidades antes de arrancar”, expresó el mandatario.



¿Qué municipios de Cundinamarca recibirán recursos para acueducto y alcantarillado?

Entre las obras con mayor inversión se encuentran las de Zipaquirá, que recibirá $24.439 millones para la construcción de un tanque de compensación y almacenamiento; Pacho, con más de $13.000 millones para su Plan Maestro de Alcantarillado, y Sibaté, que contará con más de $11.285 millones para la primera fase de su Plan Maestro de Acueducto urbano.

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Por su parte, Silvania tendrá una intervención de $9.015 millones para la segunda fase de la construcción de su sistema de alcantarillado pluvial y sanitario.

Más de 200.000 habitantes de Cundinamarca se beneficiarán con 12 proyectos de acueducto y alcantarillado, gracias a una inversión superior a los $80.500 millones. Hoy firmamos 11 convenios y un contrato para mejorar los servicios públicos en Arbeláez, Junín, La Mesa, La Vega,… pic.twitter.com/NSLIOfHt5F — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 10, 2026

Los demás proyectos se distribuirán así:



La Vega: $5.214 millones para el alcantarillado en el centro poblado El Vino.

$5.214 millones para el alcantarillado en el centro poblado El Vino. Tibacuy: $4.916 millones para un acueducto que beneficiará a San Vicente, Caracolí y Siberia.

$4.916 millones para un acueducto que beneficiará a San Vicente, Caracolí y Siberia. Junín: $2.963 millones para el alcantarillado de la vereda San Roque.

$2.963 millones para el alcantarillado de la vereda San Roque. Manta: $2.844 millones para infraestructura de abastecimiento.

$2.844 millones para infraestructura de abastecimiento. Arbeláez: $2.446 millones para el colector Mirolindo–Turín–PTAR Brasil.

$2.446 millones para el colector Mirolindo–Turín–PTAR Brasil. Medina: $1.951 millones para obras del Plan Maestro de Acueducto.

$1.951 millones para obras del Plan Maestro de Acueducto. La Mesa: $1.626 millones para el alcantarillado del barrio El Cucharal.

$1.626 millones para el alcantarillado del barrio El Cucharal. Útica: $807 millones para mejorar el abastecimiento de agua en sectores rurales.

¿Cómo se ejecutarán las 12 obras en Cundinamarca?

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La ejecución estará a cargo de las administraciones municipales, con el acompañamiento técnico de Empresas Públicas de Cundinamarca y la coordinación de la Gobernación.

Rey señaló que los trabajos se desarrollarán tanto en los cascos urbanos como en centros poblados y zonas rurales. También reconoció que las obras pueden generar dificultades durante su construcción, pero indicó que buscan modernizar la infraestructura de servicios públicos y ampliar el acceso al agua y al saneamiento básico.

Los proyectos beneficiarían a cerca de 212.872 personas mediante intervenciones en los sistemas de abastecimiento y disposición de aguas de los 12 municipios incluidos en los acuerdos.