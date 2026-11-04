Habilitan tablero para consultar el ahorro y consumo de energía por regiones durante El Niño

El Ministerio de Minas y Energía anunció la puesta en funcionamiento de un tablero de información que permitirá a los colombianos consultar semanalmente cómo se comporta el consumo y el ahorro de energía eléctrica en las diferentes regiones del país, en medio de las medidas de preparación frente al fenómeno de El Niño.

La herramienta fue desarrollada en conjunto con XM y hace parte del plan #EnergíaYA. A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán identificar qué regiones están ahorrando energía y cuáles registran consumos por encima de los niveles de referencia establecidos.

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Según explicó la cartera de Energía, el objetivo es que los usuarios tengan acceso a información sobre el comportamiento de la demanda eléctrica y puedan revisar cómo avanza el consumo en sus respectivas regiones.

Blu Radio / Energía referencia Foto: Grep

El tablero estará disponible para consulta pública y tendrá actualizaciones semanales, de manera que los colombianos puedan hacer seguimiento a los indicadores de consumo y ahorro de energía.



El ministerio invitó a la ciudadanía a ingresar a la plataforma, revisar los datos correspondientes a su región y adoptar medidas de ahorro desde sus hogares y actividades cotidianas.



Link del tablero

La herramienta puede consultarse en el portal de XM, a través del siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/reports/demand…