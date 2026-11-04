En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de sometimiento
Elecciones en Estados Unidos
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Habilitan tablero para consultar el ahorro y consumo de energía por regiones durante El Niño

Habilitan tablero para consultar el ahorro y consumo de energía por regiones durante El Niño

La herramienta, desarrollada junto con XM, permitirá consultar semanalmente qué regiones del país están reduciendo su consumo de energía y cuáles están por encima de los niveles de referencia, como parte del plan EnergíaYA.

¿Cómo ver en tiempo real el consumo de energía?
¿Cómo ver en tiempo real el consumo de energía?
Foto: referencia, Lexica.art
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

El Ministerio de Minas y Energía anunció la puesta en funcionamiento de un tablero de información que permitirá a los colombianos consultar semanalmente cómo se comporta el consumo y el ahorro de energía eléctrica en las diferentes regiones del país, en medio de las medidas de preparación frente al fenómeno de El Niño.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La herramienta fue desarrollada en conjunto con XM y hace parte del plan #EnergíaYA. A través de esta plataforma, los ciudadanos podrán identificar qué regiones están ahorrando energía y cuáles registran consumos por encima de los niveles de referencia establecidos.

Últimas noticias

Disturbios durante marchas en Medellín.jpg
Nación

Aprueban en primer debate la Ley Anticapuchos: ¿qué busca el proyecto y cuáles son las sanciones?

José Félix Lafaurie e Indalecio Dangond Baquero
Nación

Fedegán rechazó trato del ministro Indalecio Dangond a José Félix Lafaurie y ratificó su respaldo

Publicidad

Según explicó la cartera de Energía, el objetivo es que los usuarios tengan acceso a información sobre el comportamiento de la demanda eléctrica y puedan revisar cómo avanza el consumo en sus respectivas regiones.

Energía referencia
Blu Radio / Energía referencia
Foto: Grep

El tablero estará disponible para consulta pública y tendrá actualizaciones semanales, de manera que los colombianos puedan hacer seguimiento a los indicadores de consumo y ahorro de energía.

El ministerio invitó a la ciudadanía a ingresar a la plataforma, revisar los datos correspondientes a su región y adoptar medidas de ahorro desde sus hogares y actividades cotidianas.

Link del tablero

La herramienta puede consultarse en el portal de XM, a través del siguiente enlace: https://sinergox.xm.com.co/reports/demand

Relacionados

Fenómeno de El Niño

Ministerio de Minas y Energía

Energía eléctrica

Publicidad

Publicidad

Publicidad