XM advierte riesgos para el suministro de energía en Colombia entre febrero y abril de 2027

La situación del sistema eléctrico colombiano genera preocupación de cara al fenómeno de El Niño y la temporada de verano 2026-2027. El último informe de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, advierte que el país enfrenta una combinación de bajas reservas hídricas, dificultades para garantizar el suministro de combustibles a las plantas térmicas y una demanda de electricidad que continúa en niveles históricamente altos. Aunque actualmente no hay un anuncio de racionamiento de energía, el operador advierte que, si se mantienen las condiciones más críticas de lluvias y no aumenta la generación térmica, podrían presentarse faltantes para atender la demanda entre febrero y abril de 2027.

Uno de los principales factores de preocupación es el comportamiento de los embalses. Al 30 de octubre, las reservas de agua del sistema estaban en el 80,06 % de su capacidad útil, mientras que los aportes hídricos completaron seis meses consecutivos por debajo de sus promedios históricos. En octubre, estos aportes llegaron apenas al 60,77 % de lo que normalmente se registra. La situación es especialmente compleja en Antioquia, donde se ubicaron en el 48,02 % de su media histórica, una cifra relevante porque esta región representa históricamente cerca del 54,68 % de los aportes hídricos del sistema eléctrico nacional.

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El déficit de lluvias también se refleja en otras regiones del país. En Oriente, los aportes de agua están en el 62,67 % de su promedio histórico. Esta región representa históricamente el 20,32 % de los aportes hídricos del Sistema Interconectado Nacional. Por su parte, Caldas registra niveles del 64,11 %. En contraste, la región Centro alcanza el 84,22 %; Caribe, el 84,65 %; y Valle, el 85,23 %.

El panorama también pone presión sobre la generación térmica, es decir, las plantas que producen electricidad utilizando gas natural, carbón y combustibles líquidos. De acuerdo con XM, el sistema podría necesitar hasta 100 gigavatios hora diarios de generación térmica durante periodos que superarían los seis meses para compensar la menor disponibilidad de agua en los embalses. Sin embargo, durante octubre estas plantas generaron en promedio 86 gigavatios hora diarios, frente a los 118,2 gigavatios hora diarios que tenían comprometidos mediante sus Obligaciones de Energía Firme. Esto representa una diferencia de aproximadamente 32,2 gigavatios hora diarios frente a sus compromisos.



Funcionarios del servicio de energía haciendo sus labores. Foto: Enel Colombia.

A esta situación se suma la preocupación por el abastecimiento de combustibles. La terminal de regasificación de Cartagena, infraestructura que permite recibir gas natural importado para atender la demanda nacional, adelanta trabajos correctivos. De hecho, esta situación llevó al Ministerio de Minas y Energía a declarar, mediante la Resolución 40585 del 27 de octubre, un racionamiento programado de gas natural. Para atender las necesidades de generación térmica durante el verano, XM calcula que se requieren 484 GBTUD de gas nacional e importado, más 35 GBTUD adicionales provenientes de Termoyopal. También se necesita garantizar la entrega de 34.039 barriles diarios de ACPM y fuel oil para las plantas que funcionan con combustibles líquidos.

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El margen para recuperar las reservas de agua también es limitado. Según el informe de XM, la temporada de lluvias termina el 30 de noviembre y el verano comienza oficialmente el primero de diciembre. Esto deja apenas un mes para que los embalses recuperen sus niveles antes de enfrentar una temporada de menores precipitaciones. Además, las proyecciones de XM muestran que, si se repiten escenarios de hidrología crítica como los registrados entre 2015 y 2017, embalses estratégicos como Guatapé y Guavio podrían caer por debajo de sus mínimos históricos. En el caso de Guatapé, también se tienen previstos mantenimientos en dos de sus unidades de generación durante noviembre, con una indisponibilidad de 70 megavatios por unidad.

Otro elemento que aumenta la presión sobre el sistema es el consumo de electricidad. Desde mayo se vienen registrando máximos históricos de demanda y, entre septiembre y octubre, el consumo promedio llegó a 247 gigavatios hora diarios. Esto significa que el país necesita cada vez más electricidad, justamente cuando las fuentes hidroeléctricas tienen menos agua disponible y las plantas térmicas deben asumir una mayor parte de la generación.

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Energía en Colombia. Imagen de archivo. Foto: AES Colombia.

Frente a este panorama, XM recomienda garantizar que las plantas térmicas e hidráulicas estén disponibles y puedan cumplir sus compromisos de generación, asegurar el suministro de gas y combustibles líquidos, acelerar la entrada de nuevos proyectos de generación y facilitar la conexión de plantas de emergencia y sistemas de generación distribuida. También plantea eliminar restricciones en las redes que impiden transportar toda la energía disponible y fortalecer los mecanismos para que hogares y empresas puedan reducir o ajustar voluntariamente su consumo cuando el sistema lo necesite.

La advertencia central es que el sistema eléctrico colombiano se encuentra actualmente en estado de alerta y con el mecanismo de confiabilidad activo. Si se presenta un escenario de lluvias tan deficitario como el de 2015-2017 y la generación térmica no supera los 85 gigavatios hora diarios, XM proyecta posibles déficits en la atención de la demanda entre febrero y abril de 2027. Esto no significa que exista actualmente un racionamiento de electricidad anunciado, pero sí evidencia que el país necesita recuperar sus reservas de agua y garantizar que las plantas térmicas tengan la capacidad y los combustibles necesarios para responder durante el verano.