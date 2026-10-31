Confevip propone modelo de cárcel público-privado y pide al Gobierno construir más cárceles

La Confederación de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip) presentó el 30 de octubre de 2026 un modelo de cárcel para desarrollar bajo el esquema de alianza público-privada (APP). Además, pidió al Gobierno nacional evaluar la participación del sector en la construcción, operación y mantenimiento de nueva infraestructura penitenciaria en Colombia.

La propuesta la expuso Hugo Acero Velásquez durante el IX Congreso Internacional de Seguridad de Confevip. Durante dos días, el encuentro reunió a empresarios y expertos para analizar los principales retos del país en seguridad y justicia.

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Una propuesta frente al plan de diez nuevas cárceles

El planteamiento llega después de que el Gobierno nacional anunciara su intención de construir diez nuevos establecimientos carcelarios. Ante ese anuncio, el gremio propone abrir un espacio de trabajo con las autoridades. El objetivo es estudiar cómo las capacidades empresariales, tecnológicas y administrativas de la seguridad privada pueden contribuir al desarrollo de esos proyectos.

“El país requiere infraestructura y por eso la alternativa de desarrollarla a través de financiamiento público-privado es posible”, afirmó Acero durante su intervención.



Confevip propone construir cárceles mediante alianzas público-privadas y pide al Gobierno trabajar en conjunto Foto Confevip

Quién es Hugo Acero

Acero es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Fue secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y subsecretario de Seguridad de la capital. También ha asesorado a entidades nacionales, gobiernos locales y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en temas de seguridad y convivencia.

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Según explicó en el congreso, el desafío penitenciario exige combinar cuatro elementos: capacidad física, administración profesional, controles efectivos y programas de resocialización. Por eso, señaló que los nuevos establecimientos deben responder a las necesidades de seguridad y, al mismo tiempo, garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad.

“Hay que sancionar a los delincuentes, sí, pero no hay que almacenarlos”, expresó.

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Tecnología para el control penitenciario

Uno de los ejes del modelo es el uso de tecnología para supervisar el funcionamiento de la cárcel. Con ello se busca reducir la dependencia de procedimientos manuales en los puntos críticos de seguridad.

Control electrónico de puertas, esclusas y cámaras

Acero describió sistemas de control electrónico de puertas y esclusas, videovigilancia y herramientas de supervisión remota. Como referencia citó la experiencia de la Cárcel Distrital de Bogotá. Allí, según explicó, la operación electrónica permite separar las funciones de vigilancia de la autorización y ejecución de ciertas aperturas.

“La guardia no maneja puertas, la guardia no maneja esclusas, la guardia no maneja cámaras”, señaló al describir ese esquema.

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El modelo también contempla registrar las aperturas realizadas fuera de los horarios autorizados y generar alertas para revisarlas. De esta forma, la tecnología permite supervisar tanto los movimientos dentro del establecimiento como el cumplimiento de los procedimientos por parte del personal de custodia.

Inhibición de señales

La exposición incluyó la posibilidad de instalar sistemas de inhibición de señales. Acero mencionó desarrollos que, según explicó, permitirían concentrar su acción en el establecimiento sin afectar a las comunidades vecinas. Estas herramientas se plantearon como parte de las soluciones tecnológicas que podrían estudiarse para el proyecto.

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El modelo busca integrar estos recursos con protocolos claros de administración, vigilancia y disciplina interna. Todo ello dentro de una estructura bajo control del Estado y respetuosa de los derechos humanos.

Personal especializado y resocialización

La propuesta también hace énfasis en la formación y profesionalización del personal. Contempla equipos especializados en administración, custodia y vigilancia, atención psicosocial y programas de resocialización.

“Hay que profesionalizar la administración, la guardia, el personal de resocialización”, sostuvo Acero. El exfuncionario advirtió sobre las dificultades de adelantar procesos de reintegración social en espacios sin condiciones adecuadas de alojamiento y atención. Por ello, planteó que la nueva infraestructura debe permitir ejercer la sanción y el control, y a la vez preservar la salud física y mental de la población recluida.

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Otros elementos de la propuesta para una gestión penitenciaria profesional son la continuidad del servicio de vigilancia, la capacitación del personal y la supervisión de sus actuaciones.

El llamado de Confevip a empresarios y Gobierno

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, calificó la presentación del modelo como un avance en la participación del sector de la seguridad privada frente a las necesidades penitenciarias del país.

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“Esto es un gran avance, un paso gigante”, manifestó Díaz al cierre de la conferencia.

El dirigente invitó a las empresas a vincularse a estas iniciativas como “socios de inversión, socios de administración”. También destacó la importancia de contar con la experiencia y asesoría de Acero para seguir estructurando la propuesta.

Capacidades a disposición del Estado

Confevip propone poner a disposición del Gobierno nacional y de las autoridades territoriales las capacidades de sus empresas asociadas y de aliados internacionales. Estas incluyen construcción, tecnología, gestión y mantenimiento de establecimientos penitenciarios.

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El gremio pide evaluar esta alternativa dentro de los planes de ampliación de la infraestructura carcelaria. Propone hacerlo mediante un trabajo conjunto que permita definir las condiciones técnicas, institucionales y operativas de los proyectos.