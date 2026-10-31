Elecciones regionales de 2027 serán en pleno Halloween: "Es una disposición legal"

La Registraduría Nacional inició el calendario preelectoral para las elecciones territoriales del 31 de octubre de 2027, cuando los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2028-2031. Jaime Suárez, registrador delegado en lo electoral, explicó las fechas clave y los retos logísticos de la jornada, que coincidirá con Halloween.

¿Cuáles son las fechas clave de las elecciones territoriales de 2027?

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Desde el 31 de octubre de 2026, los ciudadanos podrán inscribir su cédula si cambiaron de residencia o desean votar en un puesto más cercano. Para este sábado, las registradurías estarán habilitadas entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. También comenzará el registro de los grupos significativos de ciudadanos que buscan presentar candidatos por firmas.

La inscripción de candidatos se realizará entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2027. La Registraduría estima que se postularán más de 120.000 aspirantes a los distintos cargos territoriales.



Suárez señaló que el presupuesto para las elecciones está garantizado. Sin embargo, el costo de las consultas internas de los partidos se determinará cuando el Consejo Nacional Electoral defina la fecha y las colectividades interesadas.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

¿Por qué las elecciones coincidirán con Halloween?

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La jornada se realizará el 31 de octubre de 2027, fecha que coincide con Halloween. El funcionario reconoció que esto representa un desafío logístico, entre otras razones porque algunos puestos de votación funcionan en centros comerciales.

“Es una disposición legal. Todo lo electoral está establecido y señalado con antelación por las normas”, explicó Suárez, al señalar que la Ley 163 de 1994 establece que las elecciones de autoridades locales se realizan el último domingo de octubre.

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Además, Bogotá podría tener segunda vuelta para elegir alcalde el 21 de noviembre de 2027, si ningún candidato supera el 40 % de los votos válidos y la diferencia con el segundo es superior a 10 puntos porcentuales.

¿Qué pasará en las zonas afectadas por el terremoto?

La Registraduría trabaja con las administraciones municipales para evaluar los puestos de votación afectados por el terremoto del 10 de agosto. Algunos establecimientos podrán utilizarse total o parcialmente, mientras que otros requieren intervención.

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El traslado de los puestos debe respetar las circunscripciones electorales, especialmente porque se elegirán juntas administradoras locales.

Quienes perdieron su cédula durante la emergencia deben acudir a una registraduría para tramitarla. Suárez recordó que la inscripción de cédulas exige presentar el documento original, por lo que recomendó adelantar el trámite cuanto antes.

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El funcionario advirtió que inscribir la cédula y votar en un municipio distinto al de residencia constituye un delito. La Registraduría reportará posibles movimientos irregulares al Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y, cuando corresponda, la Fiscalía.