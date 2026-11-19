El primer operativo se desarrolló en zona rural de Anorí, Nordeste antioqueño, donde soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 localizaron una estructura que, según información de inteligencia militar, pertenecía al Frente Capitán Mauricio del ELN.

En el lugar, los uniformados encontraron más de 500 galones de insumos líquidos, entre ellos gasolina, ácido sulfúrico y amoniaco, además de cerca de 600 kilos de sustancias sólidas como cemento, sulfato de sodio y permanganato de sodio. El laboratorio tenía capacidad para producir aproximadamente dos toneladas mensuales de pasta base de coca.

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El segundo hallazgo se registró en el sector de San Juan de Popales, en zona rural de Zaragoza, donde fue ubicado un laboratorio de más de 80 metros cuadrados, que de acuerdo con el Ejército pertenecía a la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.

Esta estructura tenía capacidad para procesar cerca de 2,5 toneladas mensuales de pasta base de coca. Allí fueron encontrados más de 600 galones de insumos líquidos y alrededor de 200 kilos de sustancias sólidas utilizadas en la producción del alcaloide. Según las autoridades, la droga sería enviada hacia Centroamérica y Norteamérica.



Con estos dos resultados, la Séptima División del Ejército reportó que, durante 2026, ha neutralizado 147 laboratorios dedicados a la producción de estupefacientes en su jurisdicción, como parte de las operaciones contra las economías ilegales de los grupos armados.

Tras los operativos, la institución anunció el fortalecimiento del despliegue de tropas por tierra y aire en las zonas intervenidas para continuar con la búsqueda de otras estructuras utilizadas para el procesamiento de drogas.