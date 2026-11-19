Cero y van dos tutelas que no prosperan. En las últimas horas se conoció la decisión del Juzgado 24 Administrativo Oral de Medellín, que negó por improcedente una acción de tutela que pretendía que Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fuera trasladado de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, al centro penitenciario La Paz de Itagüí, donde existe un pabellón para servidores y exservidores públicos.

La acción fue interpuesta por Cecilia Quiroz, en calidad de veedora ciudadana, quien argumentó que se debían proteger los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la seguridad personal y el debido proceso de Quintero Calle. Entre sus argumentos expuso que este fue concejal de Medellín entre 2012 y 2015 y que, por esa condición, debía ser recluido en un establecimiento con condiciones especiales, pero el despacho judicial determinó que la tutela era improcedente porque la veedora no tenía legitimación para actuar en nombre de Miguel Quintero.

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El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, cuestionó que, al parecer, ni siquiera el abogado del procesado tenía conocimiento de esta acción.

"El juez les negó la tutela por improcedente. La veedora no tenía legitimación para actuar por él. Y aquí lo sospechoso es que ni su propio abogado sabía de esa jugada. ¿Quién le habría ordenado a esta veeduría que les hiciera ese mandado? ¿O qué favor estaría pagando esa veedora a los hermanos Quintero? No, señores, aquí no hay privilegios para nadie", indicó el corporado.



Este nuevo recurso se suma a las acciones que ha promovido la defensa de Quintero, el abogado Felipe Alzate, quien a inicios de este mes interpuso otra tutela contra el INPEC, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República para cuestionar su traslado a Cómbita y solicitar que se revisaran las condiciones de reclusión. Además, pidió a la Gobernación de Antioquia y al INPEC un cupo en la cárcel de Yarumito, en Itagüí.

Esta última solicitud fue negada por la Gobernación, que argumentó que el establecimiento no cuenta con las condiciones de seguridad compatibles con el perfil de riesgo del investigado y que su parentesco con el exalcalde no le otorga la condición de servidor público. Por ahora, Miguel Quintero permanece recluido en Cómbita, mientras avanza el proceso por presunta corrupción.