Autoridades en Medellín tienen todo el dispositivo de seguridad preparado para la jornada de manifestaciones en contra de la Ley de Rescate Económico. En la ciudad la movilización se concentrará a las 10:00 a. m. en al menos tres puntos

Marchas en Medellín este 19 de noviembre: puntos de concentración

La jornada de manifestaciones convocadas por las centrales obreras, organizaciones sociales y sectores de oposición a la Ley de Rescate Económico, lideradas por el expresidente Gustavo Petro, también tendrá su recorrido en Medellín en donde las disposiciones de seguridad están listas para la jornada.Se espera que la manifestación se centre en la sede de ADIDA, el Parque de Boston y el Parque de los Deseos en donde las personas están convocadas a las 10:00 a. m. para luego movilizarse por algunas vías de la ciudad para llegar hasta el Parque de las Luces.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la jornada contará con el acompañamiento permanente de las autoridades para evitar alteraciones al orden público y aseguró que no va a permitir el bloqueo de las vías durante la manifestación.

“Se respeta toda protesta pacífica, se respeta. Lo que yo no respeto ni lo que tolero ni lo que permito es la violencia. No puede ser que algunos crean que pueden seguir cerrando vías. No tienen autorización para bloquear vías”, advirtió el alcalde Gutiérrez.Se estima que en la capital de Antioquia se active el Puesto de Mando Unificado desde temprano para poder monitorear en tiempo real las movilizaciones y así actuar, de ser necesario.



Además, la jornada tendrá el acompañamiento masivo de veedores y la Personería de Medellín.De momento los organizadores de la jornada esperan una participación masiva de personas en la ciudad a pesar de las disminuidas marchas que se han visto en las últimas manifestaciones promovidas por el expresidente Gustavo Petro y sectores afines.