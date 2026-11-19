Incursión de hombres armados en zona urbana de Remedios generó temor entre sus habitantes. Al parecer se trata de integrantes del frente 4 de las disidencias de las Farc; autoridades investigan

De acuerdo con los reportes ciudadanos y la información conocida sobre lo ocurrido, al menos cinco hombres vestidos con prendas similares a uniformes militares y portando armas de largo alcance ingresaron al caserío de los Llanos de Córdoba, en el municipio de Remedios, donde habrían realizado disparos y requisado a algunas personas que encontraron a su paso.

Publicidad

La situación provocó momentos de pánico entre la comunidad, especialmente porque la incursión se registró en inmediaciones de la institución educativa Llano de Córdoba y en imágenes que circulan en las redes sociales se les ve a los ilegales, presuntos miembros de las disidencias del frente 4, patrullando la zona. Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar si hubo personas heridas o afectaciones a las instalaciones del plantel educativo.

Según los reportes preliminares, la Policía Nacional reaccionó ante la presencia del grupo armado y habría logrado controlar la situación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente qué estructura estaría detrás de estos hechos.



En medio de la emergencia, desde la Alcaldía de Remedios pidieron a los habitantes resguardarse mientras la fuerza pública atiende la situación y avanza en el restablecimiento de la tranquilidad en el territorio.

Un grupo armado, al parecer disidencias del frente 4, realizaron una incursión armada en el área urbana de Remedios, Antioquia, ante esto las autoridades reaccionaron. pic.twitter.com/BQ1hXIENCF — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 19, 2026

El sector Llano de Córdoba ha sido escenario de hechos violentos. Durante 2025 se reportaron más de diez homicidios de jóvenes en esta zona, en medio de las disputas territoriales entre organizaciones armadas ilegales, en especial disidencias versus Clan del Golfo, que se pelean la minería de oro y el narcotráfico.

Publicidad

Precisamente, el pasado 14 de noviembre, el Ejército informó sobre la destrucción controlada de tres artefactos explosivos adaptados para ser lanzados desde drones en la vereda Cruz de Bajitales de Remedios, que preliminarmente fueron atribuidos al Clan del Golfo.