Un deslizamiento de tierra y la caída de rocas mantienen restringido el paso en la vía de ingreso al municipio de Buriticá. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar transitar por este corredor ante el riesgo de nuevos desprendimientos, aclarando que la emergencia en esta localidad de Antioquia, no dejó personas lesionadas

A esta hora se presenta cierre total en la vía de ingreso al municipio de Buriticá, en el Occidente antioqueño, tras un deslizamiento de tierra y desprendimiento de rocas que obstaculizan la calzada. La emergencia se registra en el sector conocido como La Cañada del Oso, ubicado debajo de la vereda Murrapal, punto donde permanece interrumpida la circulación de vehículos mientras se evalúan las condiciones del terreno.

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Por cuenta del material que cayó sobre la carretera, los conductores que se movilizan hacia o desde la cabecera municipal de Buriticá están encontrando paso restringido en este tramo vial. En el lugar, el volumen de tierra y piedras impide el tránsito normal de automotores de carga, transporte público y vehículos particulares, generando represamientos en los accesos cercanos a la vereda Murrapal.

Entre tanto, los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales están monitoreando de manera constante la estabilidad del talud en el sector La Cañada del Oso para verificar si continúan los desprendimientos de material desde la parte alta de la montaña. Este seguimiento técnico resulta clave antes de autorizar el ingreso de maquinaria amarilla para las labores de remoción y limpieza de la.



Los conductores y viajeros deben evitar desplazarse hacia este corredor del Occidente antioqueño mientras persiste la emergencia. Asimismo, las autoridades recomiendan transitar con precaución por las zonas aledañas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la evolución de la situación y la eventual reapertura del paso hacia Buriticá.