El exjefe del esquema de seguridad de Federico Gutiérrez, Juan Camilo Amazará, es el nuevo secretario de Seguridad de Medellín. El hombre que estuvo al lado del mandatario por más de 10 años ahora se encargará de uno de los retos más importantes de la capital de Antioquia

La salida de Manuel Villa de la Secretaría de Seguridad de Medellín, para tener otras aspiraciones políticas, dejó un hueco importante en uno de los temas más relevantes para la capital de Antioquia: la seguridad.

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Tras varias semanas con la vacante y luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, analizara varias opciones, se conoció que un hombre de entera confianza del mandatario será quien ocupe el máximo cargo en la Secretaría de Seguridad.

#Dato El exjefe del esquema de seguridad de @FicoGutierrez , Juan Camilo Amazará, es el nuevo secretario de Seguridad de #Medellín. El hombre que estuvo al lado del mandatario por más de 10 años ahora se encargará de uno de los retos más importantes en la ciudad. #MañanasBlu pic.twitter.com/hBXMcoAuoP — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 19, 2026

¿Quién es el nuevo secretario de seguridad de Medellín?

Se trata de Juan Camilo Amazará, quien hasta las últimas horas se desempeñó como el jefe del esquema de seguridad de Gutiérrez, puesto en el que acompañó al mandatario por más de una década, convirtiéndolo en una persona del círculo más cercano del alcalde de Medellín.



He nombrado a Juan Camilo Amazará como nuevo Secretario de Seguridad de Medellín. Tendrá la tarea de seguir mejorando la Seguridad y continuar la tarea hecha por Manuel Villa, que hizo un gran trabajo.

Es la primera vez que un oficial activo de nuestra fuerza pública asume este… pic.twitter.com/VkoEWAO31d — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 19, 2026

Amazará es mayor de la Policía Nacional y ahora asumirá el rol de secretario de Seguridad en el último año de mandato de Federico Gutiérrez con una tarea: consolidar la cifra de delitos que ha estado a la baja durante los meses más reciente teniendo, por ejemplo, septiembre como el mes menos violento de los últimos 50 años.

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Otro de los desafíos que deberá afrontar el nuevo secretario de Seguridad de Medellín será culminar el C5i, o mejor conocido como el Pentagono de la Seguridad, en donde no solo están dispuestas las capacidades de la ciudad sino que este lugar será la sede del Escudo de las Américas.

Por ahor,a el primer reto que tendrá Amazará serán las marchas convocadas por el expresidente de Colombia, Gustavo Petro. Allí se espera la presencia de cientos de personas en una jornada donde las autoridades ya tienen todas las disposiciones para evitar alteraciones al orden público.