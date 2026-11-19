Savia Salud asegura que ha pagado $140.000 millones al Hospital Alma Máter, en medio de la crisis financiera por las deudas de todas las EPS que ascienden a los $455.000 millones. Siguen las dificultades en la entidad.

En medio de la crisis financiera que atraviesa el Hospital Alma Máter de Antioquia, Savia Salud aseguró que durante 2026 ha realizado pagos cercanos a los $140.000 millones a esta institución, con un cumplimiento del 96 % frente a los valores facturados y radicados por el centro asistencial.

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La EPS señaló que estos recursos hacen parte de los esfuerzos de su nueva administración, encabezada por Mauricio Martínez, para priorizar el flujo corriente de pagos y mantener la continuidad de los servicios, pese a las obligaciones acumuladas que, según indicó, recibió de anteriores administraciones e intervenciones, incluso tras la prolongada intervención de la Superintendencia de Salud en el Gobierno de Gustavo Petro.

“Hemos pagado cerca del 96%. De los $143.000 millones que nos han facturado, hemos pagado $140.000 millones. Savia sigue comprometido. Esas son las directrices de nuestro alcalde distrital, del gobernador de Antioquia y de las directivas de Comfama. Todos estos esfuerzos, a pesar de la situación tan difícil que tenemos en Savia Salud”, dijo.



Sin embargo, el panorama que describe el Hospital Alma Máter es distinto. La institución advierte que acumula deudas por $455.000 millones, respaldadas por una cartera de $332.000 millones, de la cual más del 50 % sería de difícil recaudo. Además, asegura que las EPS, principalmente Savia Salud y Nueva EPS, realizan pagos parciales que no permiten cubrir sus necesidades.

Según el hospital, de los $28.000 millones que esperaba recibir durante este mes, solo han ingresado $5.000 millones. La situación ha provocado retrasos en el pago de salarios y prestaciones sociales, así como la renuncia de más de 552 profesionales.

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A esto se suma el cierre de 110 camas de hospitalización, 11 de cuidados intensivos y cinco quirófanos, además de restricciones en diferentes servicios especializados.

El centro asistencial también alertó que esta semana enfrenta dificultades para garantizar insumos, medicamentos y alimentación para los pacientes. Por eso, pidió a Savia Salud, Nueva EPS y demás entidades responsables priorizar los pagos y avanzar en mecanismos de compra de cartera con la ADRES para evitar una mayor afectación de la atención.