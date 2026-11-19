El presidente Abelardo De La Espriella anunció la captura de 26 integrantes del Clan del Golfo en Sucre, Bolívar y Atlantico. El mandatario explicó que estas capturas se dieron tras un operativo de la Armada.

“Uno de esos es alias ‘Kikilo’ o ‘Kitico’, señalado coordinador logístico de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, encargado de articular el abastecimiento, movilizar material de guerra y apoyar el componente armado en los Montes de María”, señaló el presidente.

Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia

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Un total de 15 personas pertenecían directamente a una subestructura del Clan del Golfo, mientras que otras 11 hacían parte de las redes de narcotráfico y transporte de armas y municiones.

“Les estamos desmantelando las estructuras desde adentro! No vamos a permitir que estas organizaciones sigan en los territorios extorsionando a colombianos inocentes y financiando el terror. ¡Los vamos a perseguir hasta acabar con el último de ustedes!”, agregó el mandatario.