La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exministro del Interior Armando Benedetti por presuntamente lanzar expresiones injuriosas contra la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a quien calificó públicamente como: "La magistrada Lombana que está loca, demente y es una delincuente al mandar a allanar hoy la casa mía".

El organismo de control busca establecer su responsabilidad disciplinaria por estas declaraciones.

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Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2025, durante una entrevista concedida a un medio de comunicación, mientras la magistrada Lombana adelantaba un allanamiento a la residencia de Benedetti, ubicada en Barranquilla.

La diligencia judicial hacía parte de las actuaciones que adelantaba la exmagistrada Lombana desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En medio de este panorama, el entonces ministro se refirió públicamente a la funcionaria con expresiones que ahora son objeto de investigación disciplinaria.



Foto: MinInterior, Corte Suprema de Justicia.

Según la Procuraduría, estas declaraciones habrían vulnerado los derechos al buen nombre, la honra y la dignidad de la entonces magistrada, quien actualmente se desempeña como secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.

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El Ministerio Público señaló que Benedetti habría desconocido el deber de respeto que tenía hacia otra servidora pública que estaba cumpliendo con sus funciones de administrar justicia. La entidad recordó que esta obligación es exigible a cualquier ciudadano y tiene un carácter reforzado cuando se trata de funcionarios públicos.

Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida al exministro como una falta grave cometida a título de dolo, es decir, que habría actuado con conocimiento y voluntad.