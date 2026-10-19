"Lo hago responsable": Benedetti al presidente De La Espriella tras quedarse sin protección

El exministro del Interior Armando Benedetti denunció que se hizo efectivo el retiro del esquema de seguridad que lo protegía a él y a su familia. De acuerdo con el exfuncionario, la medida se tomó sin resolver los recursos de ley y sin realizar un nuevo estudio de riesgo, pese a que hace dos meses su condición fue calificada como extraordinaria.

La denuncia del exministro se produjo pocas horas después de un cruce de declaraciones con el presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario cuestionó a Benedetti por su vinculación al denominado 'Pacto de Valledupar' y por supuestos ofrecimientos a exjefes paramilitares para obtener beneficios a cambio de acusar a líderes políticos.

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A través de sus redes sociales, Benedetti cuestionó el momento en que se ejecutó la decisión administrativa y responsabilizó directamente al presidente De La Espriella por cualquier hecho que pueda atentar contra su integridad o la de su núcleo familiar.

"Sin que se hayan resuelto los recursos de ley y sin hacer un nuevo estudio de riesgo, se acaba de hacer efectivo el retiro del esquema de protección mío y de mi familia. ¿Será casualidad? No en vano dije que lo hago responsable de cualquier cosa que nos suceda", señaló el exministro.



¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre Armando Benedetti?

La polémica se intensificó luego de las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que durante el gobierno anterior representantes oficiales les pidieron acusar a figuras políticas como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y el propio De La Espriella para influir en un proceso electoral.



Ante estos señalamientos, el presidente De La Espriella reaccionó citando un video en el que Benedetti se refería a las gestorías de paz con 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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"Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria", sostuvo el mandatario.



¿En qué consistió la polémica por las gestorías de paz de las AUC?

En el material audiovisual citado durante el cruce de declaraciones, el exministro Benedetti daba detalles de un encuentro sostenido con excomandantes paramilitares designados como gestores de paz.

En dicho video, Benedetti aseguraba que los exintegrantes de las AUC estaban comprometidos con revelar verdades sobre la clase política que estuvo vinculada con el establecimiento durante la época del conflicto.