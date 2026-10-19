Mafe Carrascal enfrentó a agente del Esmad: "Cuidado, yo soy representante"

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, protagonizó un nuevo episodio de debate durante las manifestaciones registradas en inmediaciones del Museo Nacional, en Bogotá.

La congresista confrontó a un integrante de la fuerza pública luego de denunciar que el uniformado acercó su bolillo a su rostro, una situación que calificó como intimidante y que quedó registrada en un video divulgado en sus redes sociales.

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“Cuidado, cuidado. Oiga, oiga, no me pase ese bolillo, que yo soy representante de la Cámara. Cuidado, yo sé cómo mueven esos bolillos”, reclamó Carrascal al agente, mientras le advertía que no debía repetir la acción.

En la grabación también se escucha a la congresista cuestionar los procedimientos de los uniformados durante las protestas y señalar que conoce la manera en que, según ella, algunos integrantes de estos cuerpos policiales intimidan a los manifestantes.



“No se le ocurra volver a hacer lo que acaba de hacer”, insistió la representante, quien además le recordó al uniformado su condición de congresista. Durante el intercambio, se escucha a otra persona decir que una agresión contra una integrante de la Cámara de Representantes podría tener consecuencias legales.

¿USTED NO SABE QUIÉN SOY YO?



Soy Mafe Carrascal, representante de la clase trabajadora, de las mujeres y de las diversidades sexuales. Y si para defender al pueblo tengo que poner el pecho, lo pongo. Si tengo que poner mi credencial al servicio de quienes salen a las calles a… pic.twitter.com/s53FfSUQYI — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) October 19, 2026

Debate por frase

El episodio generó reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre el comportamiento de los funcionarios encargados de controlar las manifestaciones, así como sobre la respuesta de la congresista. Mientras algunas críticas apuntaron a la frase con la que Carrascal hizo énfasis en su cargo público, otros cuestionaron el presunto acercamiento del bolillo a su rostro y plantearon interrogantes sobre el uso de la fuerza durante las protestas.



Nueva investigación

La controversia se suma a otro caso reciente que involucra a la representante. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria para determinar si hubo posibles responsabilidades por la participación de una menor de edad en una tarima instalada en la plaza de Bolívar, durante las manifestaciones del 14 de octubre.

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Ante esto, Carrascal ha defendido su actuación y ha sostenido que la madre de la niña estaba presente y que no hubo intención de instrumentalizarla políticamente. Ambos episodios han puesto a la congresista en el centro de la discusión pública en medio de las movilizaciones en la capital del país.