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Blu Radio  / Nación  / Suspenden clases para más de 300 estudiantes en zona rural de Íquira, Huila

Suspenden clases para más de 300 estudiantes en zona rural de Íquira, Huila

La medida cobija las nueve sedes de la institución educativa del centro poblado Valencia de la Paz, tras la instalación de un cilindro en la vía de acceso que aún no ha sido retirado

Salón de clase - referencia
Salón de clase - referencia //
Foto: AFP
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Un cilindro instalado en la vía de acceso al centro poblado Valencia de la Paz, en zona rural de Íquira, mantiene en alerta a la comunidad educativa y dejó sin clases a 336 estudiantes en el occidente del Huila. El artefacto aún no ha sido retirado y representa un riesgo para estudiantes y docentes que transitan por este corredor, por lo que las autoridades educativas suspendieron las actividades académicas en las nueve sedes de la institución.

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El secretario de Educación del Huila, Edgar Martín Lara, advirtió que la instalación de cilindros en vías que conducen a instituciones educativas se ha convertido en una situación que afecta el desarrollo de las actividades escolares en el departamento.

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“Tenemos una situación que ha venido afectando el sistema educativo en el departamento y es la presencia o instalación de cilindros en las vías que conducen a instituciones educativas. En el caso de Íquira, tenemos a la Institución Educativa Valencia de la Paz, que está siendo afectada en este momento con una población estudiantil de 336 niños. Es una situación difícil y, como medida preventiva, por eso hoy no tenemos clases en esa institución educativa”, señaló el funcionario.

Aunque se mantiene el dispositivo de seguridad en la zona, las autoridades evalúan cuándo podrán retornar los estudiantes a las aulas. Además, hicieron un llamado a los grupos armados para que mantengan al margen del conflicto a los estudiantes, docentes y establecimientos educativos.

“Estamos coordinando con la fuerza pública y con la Secretaría de Gobierno para mirar cuándo se va a atender esta situación. Entendemos que esto debe hacerse con el mayor cuidado, porque pueden ser señuelos para la fuerza pública, por lo que deben tomar todas las medidas antes de retirar estos elementos”, explicó el secretario de Educación del Huila.

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El cilindro, pintado con los colores de la bandera de Colombia y marcado con las siglas FARC, apareció en la vía de acceso al centro poblado durante la madrugada del sábado, horas después del hostigamiento contra la estación de Policía de Íquira.

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