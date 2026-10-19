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Blu Radio  / Nación  / De La Espriella anunció mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a "aliados del narcoterrorismo"

De La Espriella anunció mecanismos para perseguir a "aliados del narcoterrorismo"

El mandatario anunció una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.

Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia - Isaac Bechara
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las Farc en Arauca. El anuncio lo hizo el mandatario tras un consejo de seguridad con autoridades del departamento.

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De La Espriella dijo que en Arauca hay dos problemas graves el narcoterrorismo y la corrupción y por eso dijo que enfrentará las dos problemáticas.

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"He sido muy claro con el señor gobernador y los señores alcaldes, uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo, se acabó. Quien apoye a los narcoterroristas es igual de criminal que ellos y está igual de sucio en sus manos con la sangre de los colombianos y vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a aquellos que terminen aliados con el narcoterrorismo", dijo De La Espriella.

Por otro lado, le pidió al INPEC que traslade a cárceles de máxima seguridad a los cabecillas de los grupos armados que están detenidos en Arauca y le hizo un llamado al ELN.

"Quiero aprovechar para exigir al ELN la liberación inmediata de cinco secuestrados, incluidos dos funcionarios del CTI. Le he ordenado al Gaula intensificar las operaciones para rescatarlos, esos secuestrados no los vamos a olvidar y vamos a apoyarlos a través de sus familias. Con ayuda de Dios y el concurso de nuestra fuerza pública los vamos a rescatar, aquí no vamos a negociar con el terrorismo", agregó De La Espriella.

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