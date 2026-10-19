Habla la gobernadora de San Andrés tras regaño de De La Espriella: “Es lamentable”

Un tenso episodio político se registró durante la reciente visita al archipiélago del presidente Abelardo De La Espriella, quien increpó públicamente a la gobernadora de San Andrés, Girley Natasha Ordóñez, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.

Tras los cuestionamientos del primer mandatario por presuntas irregularidades en la gestión pública e institucional de la isla, la mandataria departamental entregó su versión en entrevista con Mañanas Blu.

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Un tenso reclamo en la base naval

El encuentro entre el jefe de Estado y las dirigentes insulares ocurrió en la base naval de San Andrés, en el marco de un consejo de seguridad y del evento "El milagro en las regiones", previo a una actividad a bordo del buque ARC 24 de Julio.

Al saludarlas, el presidente De La Espriella les reclamó severamente por supuestas anomalías en el manejo de recursos públicos, la crisis asistencial del Hospital Departamental y el manejo de la corporación ambiental Coralina. "Estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando", advirtió el mandatario nacional ante testigos, asegurando que fiscalizará de manera estricta los recursos que se envíen al departamento.



"Debe escuchar varias caras de la información"

Ante estos señalamientos, la gobernadora Ordóñez calificó lo sucedido como un hecho "lamentable" y "desafortunado", cuestionando que el reclamo se realizara ante las cámaras y sin dar espacio para un derecho a réplica.

"Considero que debe de escuchar varias caras de la información, no simplemente parcializarse", afirmó la mandataria respecto a la postura del jefe de Estado. De igual manera, señaló que desconoce las fuentes de información del presidente y enfatizó que no tuvieron "la oportunidad de sentarnos y tener un diálogo respetuoso en donde pudiéramos ver ambas versiones de los hechos".

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La intervención del hospital y la situación en Coralina

En relación con las críticas sobre la crisis en el Hospital Departamental, la gobernadora negó categóricamente cualquier interferencia indebida y respaldó el trabajo articulado con las autoridades de salud. "Desde que asumí el cargo el pasado 11 de julio, mi disposición ha sido trabajar articuladamente con el gobierno nacional", explicó Ordóñez.

Asimismo, precisó que cuando asumió la administración tras ganar las elecciones atípicas con el 64 % de los votos, el gerente del centro hospitalario ya llevaba 16 meses en el cargo por concurso de méritos.

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Aclaró que, aunque preside la junta directiva, asesores jurídicos determinaron que no era posible removerlo antes del informe anual por tratarse de un periodo institucional de cuatro años, razón por la cual acompañó la decisión de intervención por parte de la Supersalud.

Por otra parte, sobre la autoridad ambiental Coralina, la gobernadora reconoció que existen temas administrativos pendientes por definir, pero reiteró que debieron tratarse en una mesa de trabajo institucional y no mediante un reclamo público.

Frente a las reflexiones del presidente sobre la falta de honestidad en la ejecución presupuestal de la isla, la gobernadora coincidió en que los resultados del gasto público no han sido visibles para la comunidad. "Efectivamente, la inversión no se ve reflejada en el territorio. Esa es una realidad que salta a la vista", reconoció la mandataria insular. No obstante, remarcó que gran parte de la contratación de la vigencia actual fue ejecutada y comprometida por administraciones previas antes de su llegada a la gobernación.

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"A mí lo que me corresponde es llevar respuesta a mi comunidad por el año que resta de la vigencia (...) y tendré que responder entonces por lo que se haga de ahí en adelante", puntualizó.

Escuche aquí la entrevista: