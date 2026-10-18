De La Espriella encara a mandatarias de San Andrés: "No confundan cortesía con complicidad"

Un fuerte intercambio protagonizó el presidente Abelardo De La Espriella con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz, en medio de la discusión por la reciente intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.

La medida sobre el centro asistencial había sido adoptada después de varios llamados de la Superintendencia Nacional de Salud por problemas en la prestación del servicio, como la ausencia de especialistas, a lo que se suma que 13 de los 56 servicios ofertados no están siendo brindados.

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Durante el encuentro, el mandatario les reclamó por lo que, según él, habría ocurrido después de que el Gobierno ordenara intervenir el hospital. De La Espriella sostuvo que inicialmente las dirigentes habían manifestado estar de acuerdo con la decisión, pero posteriormente personas cercanas a ellas habrían intentado obstaculizarla.

“Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron ahí a atravesarse”, afirmó el presidente. Ante el reclamo, una de las funcionarias respondió que no había participado en esas acciones.



De La Espriella también aseguró que tenía información sobre el manejo de los recursos en San Andrés y lanzó cuestionamientos relacionados con la contratación de la Gobernación y con Coralina, la autoridad ambiental del archipiélago.

“No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”, sostuvo el mandatario, quien aseguró que los recursos enviados por el Gobierno nacional serán objeto de vigilancia para evitar posibles irregularidades.

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El presidente, además, hizo señalamientos sobre la posible participación del esposo de una de las dirigentes en asuntos relacionados con la contratación departamental y aseguró que buscará demostrar sus afirmaciones.

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“Este Gobierno no tolera la corrupción, venga de donde venga, y la voy a combatir con todas las armas de la democracia”, agregó De La Espriella, quien reiteró que la intervención del hospital continuará pese a las diferencias con las autoridades locales.

¿Qué pasa con el Hospital de San Andrés?

La discusión se produce después de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara la intervención forzosa administrativa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La decisión se tomó después de incumplimientos reiterados en planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.

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Entre los hallazgos reportados están las dificultades en la prestación de al menos 13 servicios, los faltantes de medicamentos e insumos, los problemas administrativos y financieros, y un rezago de aproximadamente $3.605 millones en facturación, según el balance conocido tras la intervención. El hospital atiende a cerca de 60.000 usuarios del archipiélago.

¿Quiénes son las mandatarias cuestionadas por De La Espriella?

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Girley Ordóñez llegó a la Gobernación en julio de 2026, luego de ganar unas elecciones atípicas con el 64,01 % de los votos. Los comicios tuvieron que realizarse después de que el Consejo de Estado anulara la elección del anterior gobernador, Nicolás Gallardo, por doble militancia.

Elizabeth Jay-Pang, por su parte, está en su tercer periodo legislativo consecutivo, pues ya había sido elegida para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. Ocupa en el Congreso la curul especial de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el periodo 2026-2030 y actualmente preside la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

Al finalizar el intercambio de palabras, De La Espriella aseguró que también revisará la contratación departamental y reiteró que “no voy a dejar que se pierda un centavo en la isla”.