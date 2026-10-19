Elizabeth Jay-Pang niega que su esposo maneje la contratación en San Andrés: “No es justo”

La representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz, del Partido Liberal, negó que su esposo maneje la contratación en el archipiélago, como lo planteó el presidente Abelardo De La Espriella. En entrevista con Mañanas Blu, la congresista rechazó también haber promovido bloqueos contra la intervención del Hospital Departamental y afirmó que no existe ningún contrato entre las empresas de su familia y la Gobernación ni Coralina.

El cruce se produjo tras un intercambio entre el mandatario, la gobernadora Girley Ordóñez Bowie y la representante, en medio de la discusión por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de los recursos públicos en el archipiélago. La medida se adoptó después de varios llamados de la Superintendencia Nacional de Salud por fallas en la prestación del servicio, entre ellas la falta de especialistas y que 13 de los 56 servicios ofertados no se estaban brindando.

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En un video divulgado por la Presidencia, De La Espriella reclamó que las dirigentes habían dicho estar de acuerdo con la intervención y que luego personas cercanas intentaron obstaculizarla. También cuestionó la contratación de la Gobernación y de Coralina, y aseguró que los recursos del Gobierno nacional serán vigilados.

“No es cierto”: la respuesta de Jay-Pang Díaz sobre la contratación

Consultada sobre si su esposo maneja la contratación del Hospital Departamental y de otras entidades, la representante respondió: “No es cierto, no es cierto. Yo creo que el presidente está mal informado sobre eso”. Jay-Pang Díaz atribuyó los señalamientos a una motivación política. Explicó que, como integrante del Partido Liberal, ha participado en la organización de la fuerza política en el departamento, y sostuvo: “Nosotros no tenemos ni un contrato con la gobernación”. Describió el negocio familiar así: “Nosotros somos un almacén”.



Según la congresista, la empresa vende bienes y servicios a cualquier persona que los solicite, incluidos particulares y contratistas, como lo haría cualquier ferretería de la isla. Aclaró que no maneja el negocio de su esposo y que él es quien lo administra. Sobre Coralina, afirmó que su esposo no tiene contrato con la autoridad ambiental y que, si un contratista compra material o alquila maquinaria, el negocio puede prestarle el servicio.

Entes de control y denuncias

A la pregunta de si le preocupa que el presidente y su secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, hayan dicho que pusieron el asunto en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría. La representante respondió: “Nosotros tenemos la conciencia clara y limpia”.

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Dijo que el mandatario está en su derecho de denunciar si tiene soportes, y agregó: “Nosotros no tenemos nada que temer, estamos listos a cualquier información”. Pidió un espacio de diálogo con el presidente para revisar la situación real del archipiélago. También se defendió frente a los cuestionamientos por posibles incompatibilidades y conflictos de intereses, que, según planteó el periodista, han derivado en demandas ante el Consejo de Estado. La congresista respondió: “Yo hago mi actividad como parlamentaria, mi esposo tiene su negocio”. Precisó que el negocio existe desde hace décadas y que no ejecuta presupuestos. Su labor, explicó, consiste en defender recursos para el departamento, y dijo tener 18 proposiciones para aumentar el presupuesto nacional.

Sobre su trayectoria, afirmó: “Nunca he sido investigada por corrupción”. Añadió: “Me alegra que el presidente ahora esté hablando de corrupción, porque la única persona que se atrevía a hablar de corrupción en el departamento era yo”.

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“No me parece justo”: reclamo por la falta de diálogo

La representante dijo que esperaba hablar con el presidente sobre las necesidades de San Andrés, como la construcción de un alcantarillado pluvial, pues mientras él hacía sus denuncias la carrera 13 se estaba inundando. Lamentó que no se les permitiera conversar: “No me parece justo lo que el presidente, sin dejarnos nosotros poder dialogar con él”. Cuestionó además que, si había información sobre ella o su esposo, no se hubiera planteado el primer día, cuando estaban presentes los entes de control.

Hospital Departamental: “Eso es falso”

Frente a la pregunta de si ordenó a sus allegados bloquear el Hospital Departamental tras el anuncio de la intervención, fue tajante: “Eso es falso, eso no es verdad”. La congresista aseguró que fue una de las impulsoras de la medida. Contó que el 10 de septiembre acudió con la gobernadora ante la ministra para pedir la intervención y que ya lo había solicitado en la administración anterior. Sobre el estado del centro asistencial, señaló que “toda la infraestructura del hospital se estaba cayendo”. Relató que, cuando el presidente anunció la intervención en la reunión territorial, la ministra le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y ella respondió: “lo logramos”.

Su bancada seguirá votando proyectos del Gobierno

El Partido Liberal es partido de gobierno, y la representante confirmó que continuará apoyando las iniciativas del Ejecutivo que beneficien al archipiélago. Dijo que analiza cada proyecto desde la perspectiva de la diferencialidad de San Andrés y afirmó: “yo no trago en seco los proyectos de ley”. Su compromiso, concluyó, es claro: “sí votaré los proyectos del gobierno nacional en beneficio del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

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Jay-Pang Díaz señaló que ha impulsado siete leyes originadas en iniciativas de la comunidad y que otras seis se debaten en el Congreso, orientadas a fortalecer la salud, el empleo, la identidad cultural y la economía de la isla. Reiteró su llamado al presidente: “Nosotros no podemos estar divididos”.