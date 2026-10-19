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Blu Radio  / Nación  / "Ni perdón ni olvido para ese criminal": De La Espriella sobre Benedetti tras polémica con exAUC

"Ni perdón ni olvido para ese criminal": De La Espriella sobre Benedetti tras polémica con exAUC

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la polémica que hay después de que Mancuso dijera que en el anterior gobierno intentaron instrumentalizar políticamente a los gestores de paz.

Presidente Abelardo De La Espriella y Armando Benedetti.
Presidente Abelardo De La Espriella y Armando Benedetti. Foto Presidencia de Colombia y X: @AABenedetti
Por: Mateo Piñeros
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Actualizado: 19 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la polémica que hay por las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien dijo que en un evento en Valledupar durante el anterior gobierno hubo un intento por instrumentalizar a los exjefes de las AUC que eran gestores de paz.

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"Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Uribe, Vargas Lleras y De La Espriella", dijo el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

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De La Espriella reaccionó al tema haciendo referencia a un video en el que el exministro del Interior Armando Benedetti se refería a estas gestorías de paz.

“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece”, dijo De La Espriella.

En el video citado por De La Espriella, el exministro Benedetti entregaba detalles sobre una reunión que él y Angie Rodríguez tuvieron con los 16 gestores de paz que pertenecieron a las Autodefensas.

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“Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad, verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia y sobre todo a la clase política que estuvo en el establecimiento con ellos, que además es cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos”, dijo Benedetti en su momento.

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