Es una extralimitación del presidente: María Paz Gaviria sobre retiro de obras del Museo Nacional

María Paz Gaviria, exdirectora de ARTBO, cuestionó el retiro de alrededor de 50 obras del Museo Nacional de Colombia y calificó la decisión como un posible acto de censura y una extralimitación del Gobierno.

En entrevista con Recap Blu, advirtió que la intervención se habría realizado sin respetar los procedimientos establecidos para modificar las exposiciones de este espacio cultural y alertó sobre las consecuencias de excluir piezas relacionadas con momentos clave de la historia del país.

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“Es una extralimitación”, afirmó Gaviria al referirse a la actuación del Gobierno. Según explicó, el Museo Nacional cuenta con procesos institucionales para revisar sus contenidos y construir los guiones curatoriales, los cuales deben desarrollarse con rigor y participación de distintas voces. A su juicio, retirar obras sin adelantar esos procedimientos afecta la autonomía del trabajo museográfico y podría vulnerar derechos constitucionales relacionados con la memoria y el conocimiento de la historia colombiana.

Entre las piezas que, según María Paz, fueron retiradas se encuentran elementos alusivos a la Constitución de 1991, el proceso de paz, los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y religiosas. También mencionó un muro dedicado a candidatos presidenciales asesinados durante la década de 1990. Para Gaviria, la exclusión de estas representaciones impide que los visitantes conozcan distintas etapas de la historia nacional, incluidas aquellas marcadas por la violencia política y los conflictos sociales.



Retiro de obras del Museo Nacional Foto: cortesia @ElkinRubiano4

La exdirectora de ARTBO también cuestionó que, después de comenzar el retiro de las obras, se restringiera la toma de fotografías dentro del Museo Nacional. Además, señaló que los trabajos se habrían realizado sin criterios públicos claramente establecidos y que, durante varias visitas al lugar, todavía se observaban movimientos de piezas en las salas. En ese contexto, comparó el tratamiento de las representaciones históricas de la violencia y de figuras como Carlos Pizarro con la permanencia de otras referencias, como las relacionadas con Pablo Escobar, al considerar que los museos deben permitir el análisis de los episodios difíciles de Colombia.

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Frente a lo ocurrido, Gaviria aseguró que envió un mensaje a la ministra de Cultura para expresarle su preocupación y ofrecer su colaboración en la búsqueda de una salida institucional. Su propuesta es restablecer las obras retiradas y, si el Gobierno considera necesario revisar los contenidos, adelantar un proceso independiente y riguroso que respete los procedimientos del museo.

“Yo creo que se deberían restablecer las obras”, recalcó en Recap Blu, al insistir en que la revisión de las exposiciones no debe convertirse en una exclusión arbitraria de las memorias que hacen parte de la historia colombiana.