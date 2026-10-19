Universidades Javeriana y del Rosario cuestionan retiro de piezas del Museo Nacional

La controversia por el retiro de piezas de las salas del Museo Nacional de Colombia continúa generando reacciones en el sector académico. La Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana y la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario se pronunciaron sobre lo ocurrido el pasado 15 de octubre y pidieron garantizar el respeto por los procesos de investigación, curaduría y conservación del patrimonio cultural del país.

La Facultad de Artes de la Universidad Javeriana manifestó su respaldo a las voces que solicitan al Gobierno Nacional respetar el trabajo desarrollado durante años por el equipo de investigación del Museo Nacional, en el marco de la renovación de su exposición permanente.

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En su pronunciamiento, la institución advirtió sobre las implicaciones que, a su juicio, tiene el retiro de las piezas sin el debido proceso. También señaló que la censura de las salas no contribuye a resolver las diferencias, sino que puede afectar la credibilidad de la institución y poner en duda el compromiso con el reconocimiento de la diversidad cultural, social y religiosa de Colombia.

La facultad hizo énfasis en la importancia de respetar los procesos curatoriales que sustentaron el montaje de las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia”. Además, manifestó su preocupación por el desconocimiento de los marcos normativos vigentes y por la manera en que se están abordando la historia, la memoria y las culturas del país.



Retiro de obras del Museo Nacional Foto: cortesia @ElkinRubiano4

Por su parte, la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario también expresó preocupación por el retiro de las piezas y recordó que el Museo Nacional cumple una función central en la conservación del patrimonio cultural, la investigación y la educación.

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La institución explicó que las colecciones de los museos permiten estudiar la historia, examinar sus conflictos y discutir distintas interpretaciones. En ese sentido, sostuvo que la exhibición de una pieza tiene como propósito promover el conocimiento y la discusión sobre las ideas, los movimientos o las personas con las que está relacionada, y no necesariamente representar un homenaje o una adhesión.

La Universidad del Rosario agregó que la revisión de los relatos museográficos hace parte del trabajo de los museos, pero requiere investigación rigurosa, criterios técnicos y diálogo con las comunidades cuyas memorias están representadas. Por ello, destacó la autonomía curatorial y la independencia profesional de los equipos responsables.

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Finalmente, la Facultad de Creación se sumó al llamado de la comunidad museal para que las decisiones adoptadas sean revisadas públicamente y se garanticen las condiciones necesarias para que el Museo Nacional cumpla su misión.

Los pronunciamientos de ambas universidades coinciden en la necesidad de proteger la autonomía de los equipos de investigación y curaduría, así como de garantizar que las decisiones sobre las exposiciones se sustenten en procesos rigurosos y permitan el debate sobre la historia y la memoria del país.