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Presidente ordena a Mincultura retirar imagen de Carlos Pizarro de lugares públicos

El mandatario visitó este jueves la sede del Ministerio de Cultura y dio algunas instrucciones.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Joel González
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella visitó este jueves en la mañana los ministerios de cultura, hacienda e interior. Durante su visita al ministerio de cultura dio algunas instrucciones a la ministra, Paola Holguín.

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“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro, y demás terroristas, sean desaparecidos de todos los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que vinimos a enfrentar, no acepto la apología al terrorismo”, dijo De La Espriella.

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En el gobierno anterior el expresidente Gustavo Petro tuvo un tiempo en la Casa de Nariño el sombrero de Carlos Pizarro, exlider del M-19.

En el mismo sentido señaló que esa cartera debe volver a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es importante recordar que durante el gobierno anterior esa cartera cambió su nombre al Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes.

“Quiero ser claro en esto, vamos a acometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales en occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar y la identidad nacional. Por eso es tan importante que este ministerio se llame como debe ser: Cultura y Patrimonio”, agregó De La Espriella.

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