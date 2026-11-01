Tecnologías en productividad y la economía del día a día: 1 de noviembre de 2026 - Blu 4.0

Actualizado: 1 de nov, 2026
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 1 de noviembre de 2026:
- Annika Betancourt (Embajada de EE. UU. en Colombia): Explica los requisitos y beneficios de la convocatoria financiada del programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) para jóvenes emprendedores colombianos
- Gerardo Becker (Actor de doblaje y abogado): Comparte cómo aplica la inteligencia artificial y su experiencia en actuación de voz para crear producciones cinematográficas sintéticas
- Mónica Tania Galindo (Creadora en CapCut): Describe el modelo de negocio tras el diseño y monetización de plantillas de edición de video para facilitar el marketing digital
- Alexander Aparicio (Dipdic): Aborda la implementación de agentes de inteligencia artificial para automatizar y humanizar la atención al cliente en centros de contacto
- Mateo Costa (Convermate): Analiza la optimización de la tasa de conversión (CRO) y la metodología para potenciar las ventas de tiendas virtuales
- Sebastián Díaz (InexModa): Expone los retos de competitividad, sostenibilidad e internacionalización del sector de la moda colombiana
- Darío Hidalgo (Universidad Javeriana): Evalúa la viabilidad técnica, los vacíos regulatorios y las limitaciones de infraestructura para implementar vehículos autónomos en Colombia
- Daniel Versailel (Microsoft Sudamérica): Presenta los avances de herramientas como Copilot y el trabajo colaborativo con IA en el sector empresarial latinoamericano
- María Victoria Quiñones (Magistrada): Detalla cómo el uso de inteligencia artificial en audiencias optimiza el tiempo operativo y reduce la congestión judicial
- Marcelo Felman (Microsoft / Ciberseguridad): Discute el panorama de la ciberseguridad en la región y el uso estratégico de la inteligencia artificial para mitigar cibercrímenes
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