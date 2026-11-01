Tecnologías en productividad y la economía del día a día: 1 de noviembre de 2026 - Blu 4.0

Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 1 de noviembre de 2026:

Annika Betancourt (Embajada de EE. UU. en Colombia) : Explica los requisitos y beneficios de la convocatoria financiada del programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) para jóvenes emprendedores colombianos

: Explica los requisitos y beneficios de la convocatoria financiada del programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) para jóvenes emprendedores colombianos Gerardo Becker (Actor de doblaje y abogado) : Comparte cómo aplica la inteligencia artificial y su experiencia en actuación de voz para crear producciones cinematográficas sintéticas

: Comparte cómo aplica la inteligencia artificial y su experiencia en actuación de voz para crear producciones cinematográficas sintéticas Mónica Tania Galindo (Creadora en CapCut): Describe el modelo de negocio tras el diseño y monetización de plantillas de edición de video para facilitar el marketing digital

Describe el modelo de negocio tras el diseño y monetización de plantillas de edición de video para facilitar el marketing digital Alexander Aparicio (Dipdic): Aborda la implementación de agentes de inteligencia artificial para automatizar y humanizar la atención al cliente en centros de contacto

Aborda la implementación de agentes de inteligencia artificial para automatizar y humanizar la atención al cliente en centros de contacto Mateo Costa (Convermate): Analiza la optimización de la tasa de conversión (CRO) y la metodología para potenciar las ventas de tiendas virtuales

Analiza la optimización de la tasa de conversión (CRO) y la metodología para potenciar las ventas de tiendas virtuales Sebastián Díaz (InexModa): Expone los retos de competitividad, sostenibilidad e internacionalización del sector de la moda colombiana

Expone los retos de competitividad, sostenibilidad e internacionalización del sector de la moda colombiana Darío Hidalgo (Universidad Javeriana): Evalúa la viabilidad técnica, los vacíos regulatorios y las limitaciones de infraestructura para implementar vehículos autónomos en Colombia

Evalúa la viabilidad técnica, los vacíos regulatorios y las limitaciones de infraestructura para implementar vehículos autónomos en Colombia Daniel Versailel (Microsoft Sudamérica): Presenta los avances de herramientas como Copilot y el trabajo colaborativo con IA en el sector empresarial latinoamericano

Presenta los avances de herramientas como Copilot y el trabajo colaborativo con IA en el sector empresarial latinoamericano María Victoria Quiñones (Magistrada): Detalla cómo el uso de inteligencia artificial en audiencias optimiza el tiempo operativo y reduce la congestión judicial

Detalla cómo el uso de inteligencia artificial en audiencias optimiza el tiempo operativo y reduce la congestión judicial Marcelo Felman (Microsoft / Ciberseguridad): Discute el panorama de la ciberseguridad en la región y el uso estratégico de la inteligencia artificial para mitigar cibercrímenes