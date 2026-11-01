En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Museo Nacional
Posible caso de ébola
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Tecnologías en productividad y la economía del día a día: 1 de noviembre de 2026 - Blu 4.0

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 1 de noviembre de 2026:

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp
  • Annika Betancourt (Embajada de EE. UU. en Colombia): Explica los requisitos y beneficios de la convocatoria financiada del programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) para jóvenes emprendedores colombianos
  • Gerardo Becker (Actor de doblaje y abogado): Comparte cómo aplica la inteligencia artificial y su experiencia en actuación de voz para crear producciones cinematográficas sintéticas
  • Mónica Tania Galindo (Creadora en CapCut): Describe el modelo de negocio tras el diseño y monetización de plantillas de edición de video para facilitar el marketing digital
  • Alexander Aparicio (Dipdic): Aborda la implementación de agentes de inteligencia artificial para automatizar y humanizar la atención al cliente en centros de contacto
  • Mateo Costa (Convermate): Analiza la optimización de la tasa de conversión (CRO) y la metodología para potenciar las ventas de tiendas virtuales
  • Sebastián Díaz (InexModa): Expone los retos de competitividad, sostenibilidad e internacionalización del sector de la moda colombiana
  • Darío Hidalgo (Universidad Javeriana): Evalúa la viabilidad técnica, los vacíos regulatorios y las limitaciones de infraestructura para implementar vehículos autónomos en Colombia
  • Daniel Versailel (Microsoft Sudamérica): Presenta los avances de herramientas como Copilot y el trabajo colaborativo con IA en el sector empresarial latinoamericano
  • María Victoria Quiñones (Magistrada): Detalla cómo el uso de inteligencia artificial en audiencias optimiza el tiempo operativo y reduce la congestión judicial
  • Marcelo Felman (Microsoft / Ciberseguridad): Discute el panorama de la ciberseguridad en la región y el uso estratégico de la inteligencia artificial para mitigar cibercrímenes

Últimas noticias

CapCut y ChatGPT.jpg
Tecnología

CapCut llegará a ChatGPT: así facilitará la creación de videos con inteligencia artificial

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Blu 4.0

Contratación pública y la modernización tecnologíca del Estado: 25 de octubre de 2026 - Blu 4.0

Publicidad

Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad