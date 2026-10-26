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Blu Radio  / Tecnología  / CapCut llegará a ChatGPT: así facilitará la creación de videos con inteligencia artificial

CapCut llegará a ChatGPT: así facilitará la creación de videos con inteligencia artificial

La integración permitirá pasar de una idea a un primer montaje mediante instrucciones escritas. El anuncio se realizó en Los Ángeles, donde estuvo presente Blu Radio con Blu 4.0.

CapCut y ChatGPT.jpg
CapCut y ChatGPT //
Fotos: CapCut y ChatGPT
Por:  Juan Manuel Ramírez
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Crear un video podría comenzar con una conversación. Esa es la propuesta de la integración entre CapCut y ChatGPT, la plataforma de inteligencia artificial de OpenAI, presentada durante CapCut World, celebrado el sábado 24 de octubre en Los Ángeles. Blu Radio estuvo presente a través de Blu 4.0.

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La novedad permitirá desarrollar una idea con ChatGPT, utilizar CapCut para construir un primer montaje y solicitar ajustes mediante instrucciones escritas. Por ejemplo, mantener una toma durante más tiempo, mejorar la lectura de los subtítulos o bajar la música para escuchar mejor la voz. El usuario también podrá intervenir manualmente en la edición.

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“Los creadores de toda América nos están mostrando que una gran idea puede comenzar en cualquier lugar”, señaló Xiaoqi Fu, directora global de CapCut, en el anuncio de la compañía.

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CapCut llegará a ChatGPT //
Foto: capcut

¿Qué puede aportar a los creadores colombianos?

Para un emprendedor que necesita mostrar sus productos, un profesor que prepara contenidos educativos o un creador que trabaja por su cuenta, esta integración podría reducir el tiempo dedicado a tareas de montaje y facilitar los primeros pasos en edición.

La posibilidad de explicar qué se quiere cambiar, sin ejecutar cada ajuste manualmente, también podría ayudar a quienes tienen buenas ideas, pero poca experiencia con herramientas audiovisuales. El resultado seguirá necesitando revisión: comprobar la información, corregir errores y decidir cómo contar la historia.

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La presentación del evento anticipó una beta abierta en noviembre para celular, computador y web. Sin embargo, esto no significa que la integración ya esté habilitada para todos los usuarios ni confirma una fecha específica de acceso en Colombia. El comunicado de CapCut sitúa el despliegue en los próximos meses.

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