Colombia tiene un reactor nuclear en Bogotá y ya volvió a funcionar: para qué sirve y cómo visitarlo

El único reactor nuclear de Colombia, ubicado en Bogotá y administrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), está nuevamente en funcionamiento luego de permanecer quieto durante un tiempo. Así lo confirmó Amat Zuluaga, director de la entidad, en entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, en la que explicó para qué se utiliza este reactor de investigación, descartó cualquier uso bélico y extendió una invitación a la ciudadanía para visitarlo.

Según el director, la pausa en la operación respondió a una intervención técnica y a trámites administrativos: “Se le hizo un cambio al reactor de la fuente principal de energía. Y por eso, y por algunos permisos, estuvo algún tiempo quieto, pero hoy día está en funcionamiento”.

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El reactor depende de la Dirección de Asuntos Nucleares del SGC, dependencia que, de acuerdo con Zuluaga, se encarga de la evaluación, el monitoreo y la seguridad de la instalación. “Estamos haciendo trabajo con el reactor, estamos irradiando muestras, pues las actividades normales que hacemos dentro de un reactor”, afirmó.

El reactor nuclear de Bogotá: una instalación de investigación con fines pacíficos

El funcionario insistió en que se trata de un reactor de investigación con fines pacíficos. Se trata del IAN-R1: Colombia cuenta con este reactor desde 1965 y, aunque opera bajo el mismo principio básico que cualquier otro reactor del mundo, no se usa para generar electricidad. La instalación está en la sede CAN del Servicio Geológico Colombiano, en la carrera 50 # 26-20 de Bogotá, y desde 1998 la gestión del reactor hace parte de las funciones del SGC, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía.



Zuluaga explicó que la entidad utiliza el reactor para analizar muestras de rocas y definir sus características isotópicas, además de apoyar procesos relacionados con la agricultura y la salud. También señaló que el SGC realiza el licenciamiento de los equipos con fuentes radiactivas que se usan en hospitales y clínicas, labor que se apoya en el conocimiento acumulado alrededor del reactor.

“La ciencia nuclear sirve o es muy abierta a muchas actividades que tiene el ser humano hoy día, y muchas actividades que a veces las tenemos día a día, como el tema de la salud, como la agricultura, como irradiar productos, ya sea agrícolas o farmacéuticos”, dijo el director. Sobre este último punto, precisó que la irradiación es un requisito para esterilizar ciertos productos y que estos sean aceptados en los mercados internacionales: “Hay que irradiarla para esterilizarla y poderlas exportar”.

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El director agregó que, aunque el reactor no está orientado a la producción de electricidad, la experiencia obtenida con su manejo constituye una base para el país de cara a un eventual desarrollo de la nucleoelectricidad en Colombia.

El reactor nuclear de investigación del Servicio Geológico Colombiano, en Bogotá, volvió a funcionar tras el cambio de su fuente principal de energía. Según el director de la entidad, Amat Zuluaga, el reactor recibe visitas los jueves para grupos de hasta 25 personas. Foto: SGC

¿Puede el reactor colombiano tener usos bélicos?

Ante las inquietudes sobre un posible uso militar, Zuluaga descartó esa posibilidad y destacó que la actividad nuclear está fuertemente regulada a nivel internacional. “Cualquier pequeña actividad que tengamos que hacer tenemos que solicitar autorizaciones, tenemos que tener permisos, tenemos que tener unas certificaciones que incluso la mayoría las entrega el Organismo Internacional de Energía Atómica”, explicó.

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El funcionario también se refirió a las dimensiones del equipo: “Nuestro reactor es pequeño, estamos hablando de 33 kilovatios y es un reactor muy pequeño”. Por su parte, el SGC ha señalado en sus canales oficiales que la potencia del IAN-R1 es muy baja (30 kW térmicos) y que está diseñado para fines científicos y académicos. Según Zuluaga, el nivel de enriquecimiento del combustible tampoco es alto y todo el proceso está controlado con fines investigativos.

Radiactividad y salud: el llamado a no temerle a la energía nuclear

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la preocupación ciudadana sobre los riesgos para la salud, como posibles malformaciones genéticas. Zuluaga aseguró que la radiactividad está presente en la naturaleza y en productos de uso cotidiano, y que el factor clave es el control de la exposición. “El problema no es tanto la radiactividad sino la exposición”, afirmó.

El director explicó que el reactor cuenta con un blindaje diseñado para proteger a las personas y que el SGC administra el único depósito de almacenamiento de desechos radiactivos del país, el cual, según dijo, cumple con las especificaciones técnicas requeridas y cuenta con la aprobación del Organismo Internacional de Energía Atómica.

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“Yo quiero aprovechar esto y hacer un llamado y enviar un mensaje: que no le temamos a la energía nuclear”, expresó. Zuluaga sostuvo además que la entidad acumula cerca de 60 años de experiencia en el manejo de productos radiactivos, lo que, en su opinión, garantiza que los procedimientos se realicen de forma segura.

Cabe recordar que la seguridad del reactor fue objeto de cuestionamientos en el pasado. En septiembre de 2022, el entonces director del SGC, Óscar Paredes, manifestó haber recibido una denuncia sobre fallas que afectaban la seguridad del reactor; tras una visita técnica de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la entidad informó que la instalación sí cumple con las condiciones de seguridad.

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Cómo visitar el reactor nuclear en Bogotá

El director invitó a los ciudadanos a conocer la instalación de primera mano. “Nosotros tenemos visitas normalmente los jueves, eso se hace un trámite pequeño y podemos tener visitas hasta 25 personas. Pueden ver el reactor, pueden entrar hasta el reactor sin ningún problema”, indicó.

El primer paso es ingresar a la plataforma de agendamiento del Servicio Geológico Colombiano y consultar las fechas disponibles; una vez hecha la solicitud, la entidad tiene un plazo de cinco días hábiles para programar la visita. El reactor está abierto a públicos diversos, desde colegios, universidades y grupos de investigación hasta entidades del Estado, la industria y misiones de expertos

Más allá del reactor: la oferta del Servicio Geológico Colombiano

Zuluaga recordó que la labor del SGC no se limita a los asuntos nucleares ni a las geoamenazas. La entidad, dijo, es la base del conocimiento sobre el subsuelo, las aguas subterráneas, los minerales críticos y estratégicos, los hidrocarburos y los recursos energéticos, un tema que calificó como relevante ante la situación de abastecimiento energético del país.

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Finalmente, el director extendió la invitación a conocer otros espacios de la entidad: “El Servicio Geológico está abierto para ustedes, no solamente para el reactor nuclear, sino para venir a conocer la red sismológica, venir a conocer el Museo Geológico, venir a ver minerales críticos”.