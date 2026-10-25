¿Busca audífonos para jugar o escuchar música? Estas son las novedades que llegan a Colombia

Los aficionados a los videojuegos y quienes buscan una experiencia de audio para escuchar música encontrarán nuevas opciones con diseños diferenciados, tecnologías de aislamiento del ruido y accesorios inspirados en personajes reconocidos. Entre las novedades también hay alternativas pensadas para largas jornadas de uso y una colección especial dirigida a los seguidores de Hello Kitty.

Se trata de las novedades anunciadas por Sony, que presentó nuevos acabados para sus audífonos de la línea INZONE y una edición limitada de productos desarrollada en colaboración con Sanrio. Estas opciones estarán disponibles en Colombia y otros países de América Latina a través de sus canales de venta autorizados.

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Los audífonos inalámbricos INZONE H9 II incorporan una edición especial inspirada en el color naranja de Fnatic, equipo profesional de esports con el que fueron desarrollados. Con esta incorporación, el modelo estará disponible en negro, blanco y naranja.

Nuevos audífonos.

Estos audífonos están diseñados especialmente para juegos de disparos en primera persona (FPS), en los que identificar sonidos como pasos a distancia puede marcar la diferencia durante una partida. Su tecnología de audio incluye una unidad de altavoz basada en la utilizada en los WH-1000XM6, además de un ecualizador optimizado para mejorar la claridad del sonido.



El modelo también cuenta con un diseño ligero para sesiones prolongadas y una autonomía de hasta 30 horas.

Por su parte, los INZONE E9, que funcionan mediante conexión por cable, incorporan el acabado violeta cristal, inspirado en la identidad visual de la línea. Este color también está disponible en los INZONE Buds.

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Los E9 cuentan con una estructura cerrada y una carcasa sellada que, junto con sus almohadillas, busca reducir el ruido exterior. Su diseño compacto y las opciones de almohadillas de distintos tamaños están pensados para favorecer la comodidad durante el uso.

Otra de las novedades es una edición limitada que combina los audífonos inalámbricos WH-1000XM6 con accesorios exclusivos inspirados en Hello Kitty. El conjunto incluye un estuche para transportar los audífonos y un bolso de tela diseñado para los seguidores del personaje.

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Los WH-1000XM6 incorporan cancelación de ruido, procesamiento de audio para ofrecer una reproducción precisa y una diadema diseñada para favorecer la comodidad durante varias horas. Además, permiten escuchar contenido mientras se cargan y cuentan con carga rápida: tres minutos conectados ofrecen hasta tres horas de uso.

La colección estará disponible en Sony Store en Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú.

En materia ambiental, el empaque de los WH-1000XM6 está elaborado completamente con materiales de papel. Entre ellos se encuentra Original Blended Material, desarrollado a partir de bambú, fibras de caña de azúcar y papel reciclado posconsumo.

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En el frente corporativo, la compañía confirmó el cierre de la asignación de Kenichiro Hibi, quien durante cinco años lideró las operaciones regionales como presidente de Sony Latin America, Sony Inter-American y Sony México, además de participar en la dirección de Sony Professional Solutions Latin America.

Durante su gestión, Hibi impulsó la integración entre los negocios de consumo y profesional, fortaleciendo la colaboración entre mercados y abriendo oportunidades en el segmento de Prosumo. Su trayectoria también incluyó responsabilidades de liderazgo en Japón, Rusia, India y Brasil.

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A partir del 1 de febrero de 2027, Takahito Uesugi asumirá la presidencia de Sony Latin America y Sony Inter-American, con base en Panamá, mientras que Kazuki Shibamoto estará al frente de Sony México.