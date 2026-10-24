¿Cómo armar un computador para edición y juegos en 2027? Esto es lo que debe saber

Con el auge de los videojuegos, la creación de contenido y la edición de video, tener un buen computador se ha convertido en una necesidad para quienes realizan estas actividades. Elegir los componentes adecuados permite responder a las exigencias de cada tarea y aprovechar mejor el presupuesto disponible.

Yeison Parra, gerente de ventas de AMD Componentes para Colombia y Ecuador, señala que el primer paso es definir para qué se utilizará el equipo y, a partir de ahí, establecer un presupuesto que permita escoger componentes equilibrados.

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No necesita la misma configuración una persona que usa el computador para trabajar o navegar por internet que alguien que busca jugar videojuegos con una resolución y calidad gráfica determinadas.

Ante este panorama, Parra entregó tres recomendaciones según el uso que se le dará al equipo:



Gaming: conviene buscar un equilibrio entre el procesador y la tarjeta gráfica, teniendo en cuenta la resolución y la calidad gráfica requeridas. Ambos componentes tienen un papel fundamental en el rendimiento de los juegos.

conviene buscar un equilibrio entre el procesador y la tarjeta gráfica, teniendo en cuenta la resolución y la calidad gráfica requeridas. Ambos componentes tienen un papel fundamental en el rendimiento de los juegos. Creación de contenido: se recomienda priorizar un procesador potente, suficiente memoria RAM y una tarjeta gráfica que permita trabajar con programas de edición de video, diseño o modelado 3D.

se recomienda priorizar un procesador potente, suficiente memoria RAM y una tarjeta gráfica que permita trabajar con programas de edición de video, diseño o modelado 3D. Productividad general: para tareas cotidianas como trabajar con documentos, navegar por internet, realizar videollamadas y utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo, un AMD Ryzen™ 5 8500G es una alternativa a considerar. Cuenta con gráficos integrados, por lo que permite armar un equipo sin invertir inicialmente en una tarjeta gráfica dedicada y optimizar el presupuesto.

Parra también recalca la importancia de contar con una fuente de poder adecuada, verificar la compatibilidad de las piezas y considerar las posibilidades de actualización a futuro.



Computador Foto: Suministrada

¿Qué debe tener un computador para durar cinco años?

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Para que un computador pueda durar entre cuatro y cinco años, uno de los aspectos que se deben considerar es su capacidad de actualización. Elegir componentes compatibles con tecnologías recientes puede ayudar a prolongar su vida útil y evitar reemplazar el equipo a corto plazo.

En primer lugar, es fundamental contar con una plataforma con un socket de larga duración, como AMD AM5, cuyo soporte está previsto hasta finales de 2029 y que es compatible con procesadores Ryzen de las series 7000, 8000 y 9000. También se recomienda integrar memoria DDR5 por su ancho de banda y tecnologías como PCIe 5.0 para unidades SSD NVMe.

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Las tarjetas madre con chipsets como AMD B840 y B850 ofrecen opciones de conectividad y actualización para distintos presupuestos. Antes de comprar, es necesario revisar la compatibilidad de los componentes para facilitar futuras mejoras del equipo.

¿Cómo influye la inteligencia artificial en los computadores para 2027?

"La inteligencia artificial está pasando de ser una herramienta que utilizamos principalmente en la nube a integrarse cada vez más en las aplicaciones cotidianas. Por eso, el hardware cumple un papel importante para ejecutar estas funciones de manera eficiente", advierte Parra.

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En un computador, la CPU, la GPU y la NPU cumplen funciones complementarias. La CPU procesa tareas generales, la GPU se especializa en gráficos y operaciones paralelas, mientras que la NPU acelera determinadas tareas de inteligencia artificial con eficiencia energética.

"En gaming, la IA también permite optimizar los gráficos. Un ejemplo es FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), tecnología de reescalado optimizada para la arquitectura RDNA 4 de las tarjetas gráficas Radeon RX Serie 9000, que busca mejorar la calidad de imagen y el rendimiento en juegos compatibles", agrega Yeison Parra.

Componente de computador Magnific

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¿Cuáles son los errores más comunes al elegir componentes para un computador?

Uno de los errores más comunes al armar un PC es elegir los componentes por separado sin verificar su compatibilidad y equilibrio. Un procesador o una tarjeta gráfica potentes pueden no ofrecer el rendimiento esperado si la fuente de poder, la refrigeración o el gabinete no son adecuados, o si la memoria y el almacenamiento resultan insuficientes.

Para evitarlo, es necesario planificar la configuración completa antes de comprar. Esto incluye revisar las dimensiones de las piezas, la compatibilidad entre la tarjeta madre y el procesador, y los requerimientos de energía.

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En lugar de buscar los componentes más costosos, se recomienda priorizar una configuración equilibrada para que todas las partes funcionen de manera estable.

¿Qué combinación de componentes se necesita para jugar en altas resoluciones?

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La elección de los componentes debe responder a la resolución y la calidad gráfica con las que se espera jugar. Por eso, antes de comprar, es necesario evaluar el procesador y la tarjeta gráfica junto con la fuente de poder, la refrigeración, el espacio disponible en el gabinete, la memoria y el almacenamiento.

Una configuración equilibrada permite que los componentes trabajen de manera conjunta y evita que la elección de una pieza se haga sin tener en cuenta las necesidades del resto del equipo.