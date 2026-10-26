Ciberataques en América Latina: el 47 % apuntó a finanzas y seguros en 2025, según IBM

El 47 % de los ciberataques investigados en América Latina durante 2025 afectó a los sectores financiero y asegurador, de acuerdo con datos de IBM. La cifra centra la atención en la seguridad de las cadenas tecnológicas que conectan a bancos, aseguradoras y demás entidades con sus proveedores externos.

El dato se conoce en el marco del Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad, una fecha que busca promover buenas prácticas de protección digital en organizaciones y usuarios.

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Proveedores externos: un frente de riesgo para el sector financiero

Las instituciones que administran el dinero y la información privada de los ciudadanos pueden invertir en herramientas de detección de amenazas, controles de acceso y protocolos de respuesta ante incidentes. Sin embargo, su exposición también depende de las empresas externas que desarrollan su software, administran parte de su información o intervienen en el procesamiento de sus operaciones. En ese escenario, la seguridad de una entidad financiera está ligada al nivel de protección de cada uno de los actores que integran su cadena de valor.

Colombia, tercer país más atacado de la región

El tema tiene especial relevancia para el país. En 2025, Colombia registró más de 10.900 millones de intentos de ciberataques, lo que lo ubicó como la tercera nación más vulnerada de la región, según las métricas de inteligencia de amenazas de FortiGuard Labs.



Auditar a los proveedores, una necesidad para las empresas

Santiago Etchegoyen, cofundador y director de tecnología (CTO) de uFlow, compañía dedicada a la automatización del crédito mediante un motor de decisiones, señaló que la auditoría de proveedores de infraestructura digital dejó de ser un trámite administrativo y se convirtió en una necesidad para las empresas de la región.

“La ciberseguridad exige asumirse como una responsabilidad compartida. De nada sirve que una entidad financiera posea controles robustos si ignora cómo sus proveedores administran los datos y los incidentes. La seguridad de la operación es directamente proporcional a la madurez de los terceros que la hacen posible”, afirmó Etchegoyen.

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ISO 27001: el estándar de referencia en seguridad de la información

Como respuesta a esta situación, el mercado ha adoptado como referencia la certificación ISO 27001, una norma internacional de seguridad de la información. Este estándar exige a los proveedores implementar controles tecnológicos estrictos, gestionar el riesgo de forma metódica y fortalecer su capacidad de respuesta frente a amenazas como el ransomware o el robo de credenciales.

Qué establece la norma

La ISO 27001 define una hoja de ruta para identificar vulnerabilidades, asignar responsabilidades y someter las medidas de defensa a un ciclo de mejora continua. Al integrar procesos, personas y tecnología, la norma busca garantizar tres propiedades de los datos corporativos:

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Confidencialidad: que la información solo sea accesible para quienes están autorizados.

que la información solo sea accesible para quienes están autorizados. Integridad: que los datos no sean alterados de forma indebida.

que los datos no sean alterados de forma indebida. Disponibilidad: que la información pueda consultarse cuando se requiera.

De acuerdo con lo expuesto, la certificación no debe tratarse como un requisito documental aislado. Las entidades deben verificar que sus proveedores mantengan controles adecuados para los servicios específicos que prestan.

Transacciones digitales en Colombia: un ecosistema cada vez más conectado

El crecimiento de los canales digitales amplía el número de conexiones dentro del sistema financiero. En el primer semestre de 2026, los establecimientos de crédito y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPE) registraron 12.664 millones de transacciones, de las cuales 7.527 millones correspondieron a movimientos directos de dinero.

Estas cifras reflejan la migración de los usuarios colombianos hacia los canales digitales. En la actualidad, una sola operación financiera puede involucrar servicios en la nube, plataformas de identidad digital, sistemas de prevención del fraude, motores de decisión crediticia y aplicaciones que intercambian datos mediante interfaces de programación de aplicaciones (API).

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Agilidad en el crédito y gobernanza

Sobre este punto, el CTO de uFlow explicó que la velocidad de respuesta que exige el mercado debe ir acompañada de controles rigurosos.

“Las áreas de riesgo y negocio hoy necesitan autonomía para responder en milisegundos y otorgar créditos de manera ágil. Sin embargo, para nosotros como proveedores, respaldar las operaciones de instituciones líderes en diferentes regiones de Latinoamérica exige mantener los más estrictos estándares de gobernanza”, indicó.

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La confianza, en el centro de la ciberseguridad financiera

El mercado colombiano enfrenta una alta demanda por el lanzamiento de nuevos productos de crédito y por la ampliación de la inclusión financiera. En ese contexto, el impacto de una brecha cibernética no se limita a sanciones económicas o pérdidas operativas, sino que también afecta la confianza de los usuarios, considerada uno de los principales activos de la banca.