ChatGPT prepara un importante cambio en la generación de imágenes con IA: así funcionará

Muy pronto cambiará la experiencia al momento de crear una imagen para los usuarios de ChatGPT. Su compañía, OpenAI, anunció una nueva prueba que modificará lo que aparece mientras la inteligencia artificial genera fotografías, ilustraciones y otros contenidos visuales.

La novedad, que llegará primero a Estados Unidos, forma parte de la estrategia publicitaria que la compañía comenzó a desplegar durante 2026 para financiar parte del acceso gratuito y de bajo costo a ChatGPT.

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¿Las imágenes generadas con ChatGPT tendrán publicidad?

La novedad que se va a estrenar próximamente será la inclusión de anuncios visuales que aparecerán junto a las imágenes creadas con inteligencia artificial.

La compañía explicó que desde octubre —y con un primer grupo de anunciantes— se empezarán a utilizar fotografías o piezas visuales para mostrar productos, servicios, ideas de uso o experiencias asociadas a una marca.



"Nuestro nuevo formato de anuncios visuales ayuda a las personas a imaginar cómo los productos y servicios podrían encajar en sus vidas. A través de imágenes que ofrecen inspiración para usar productos, muestran cómo se usan o presentan las experiencias que hacen posibles, las personas pueden descubrir una nueva marca, comprender qué distingue a una propuesta y decidir qué comprar", afirma la desarrolladora en su comunicado.

Sin embargo, contrario a lo que se podría pensar, la publicidad no estará incrustada dentro de la imagen que pidió el usuario, sino que aparecerá separada del resultado generado y deberá estar claramente identificada como contenido patrocinado.

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Es decir, si alguien solicita una ilustración para decorar una habitación, por ejemplo, podría encontrarse con publicidad visual relacionada debajo del resultado, pero el anuncio no sería parte de la imagen generada.

Publicidad en la generación de imágenes de ChatGPT. Foto: OpenAI.

¿Quiénes verán anuncios con las imágenes generadas con ChatGPT?

Los usuarios que tengan cuentas Gratis y Go serán quienes vean publicidades junto a sus imágenes, por lo que suscriptores de planes como Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu no tendrán que preocuparse. De igual forma, cuentas pertenecientes a menores de edad tampoco se verán afectadas.

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La prueba comenzará en aquellos países donde ya se muestra publicidad dentro de ChatGPT como Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil, Japón y Corea del Sur. Es decir, por ahora en Colombia no aparecerán estos anuncios.

¿Los anuncios pueden cambiar las respuestas de ChatGPT?

La empresa es enfática en que su sistema publicitario funciona de forma separada al modelo que genera las respuestas y que los anunciantes no pueden pagar para modificar, ordenar o influir en lo que la IA contesta. Los contenidos patrocinados también deben aparecer identificados y visualmente separados de la respuesta.

Esto también aplicará a las imágenes, ya que una marca podrá aparecer mediante un anuncio alrededor de la foto generada, pero no podrá alterarla únicamente por haber pagado publicidad.

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¿Por qué OpenAI pone publicidad en ChatGPT?

La compañía asegura que los anuncios permiten financiar mayor acceso a ChatGPT para usuarios que no pagan una suscripción completa, mientras continúa cubriendo el elevado costo de infraestructura necesario para operar sus modelos.

Por otro lado, la magnitud y el alcance de la plataforma también explica el interés comercial. De hecho, la compañía con sede en San Francisco afirma que su plataforma llega a 1.200 millones de personas cada semana, lo que convierte sus conversaciones y herramientas en un nuevo espacio atractivo para los anunciantes.