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Blu Radio  / Tecnología  / Confirman el precio con el que llegará el iPhone Duo a Colombia: ¿desde cuándo se puede comprar?

Confirman el precio con el que llegará el iPhone Duo a Colombia: ¿desde cuándo se puede comprar?

El nuevo teléfono plegable de Apple marca su entrada en una categoría que la compañía no había explorado hasta ahora.

iPhone Duo, el nuevo celular de Apple
iPhone Duo, el nuevo celular de Apple
Foto: Apple
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El mundo está a la expectativa de lo que será el iPhone Duo ahora que podrá venderse en el mercado mundial y de cómo su llegada impactará el segmento de los celulares plegables. Por ello, Apple ya definió la fecha y el precio con los que llegará a Colombia.

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El nuevo iPhone incorpora una pantalla flexible con formato plegable. Su preventa se abrirá el próximo 16 de octubre en su versión de entrada, mientras que las primeras entregas y la disponibilidad en puntos físicos están previstas a partir del 23 de octubre.

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Para Colombia, la versión de 256 GB tendría un costo cercano a los $9.700.000. Por ahora, no se conoce cuántas unidades estarán disponibles en el país, pero ya se han definido los canales habilitados para su reserva.

¿Desde cuándo se podrá comprar el iPhone Duo en Colombia?

iPhone Duo alcanza un tamaño de 7,6 pulgadas
iPhone Duo alcanza un tamaño de 7,6 pulgadas
Foto: Apple

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La preventa arrancará el 16 de octubre por medio de tiendas autorizadas de Apple en Colombia, entre ellas iShop y Mac Center. También participarán las principales cadenas de comercio y operadores móviles como Claro, Tigo y Wom.

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Las primeras entregas de quienes hagan la compra durante la preventa y la disponibilidad directa en tiendas físicas están previstas para el 23 de octubre.

La recomendación entregada por la marca es realizar la reserva y adquisición mediante los canales autorizados en Colombia, que cuentan con respaldo y garantía para los equipos comercializados.

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El precio señalado corresponde a la versión de entrada con 256 GB de almacenamiento. El material de referencia no precisa los valores que tendrán las versiones con mayor capacidad.

¿Qué características tiene el iPhone Duo?

El nuevo teléfono representa la entrada de Apple al segmento de celulares con pantalla flexible mediante un formato plegable tipo libro. Cuenta con una pantalla exterior Super Retina XDR OLED de 5,4 pulgadas, diseñada para utilizar las aplicaciones y funciones del equipo sin necesidad de desplegarlo.

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Al abrirse, el dispositivo ofrece una pantalla OLED de 7,6 pulgadas, con una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y acabado nanotexturizado mate para reducir los reflejos. También incorpora compatibilidad con Apple Pencil.

El equipo utiliza iOS 27, con funciones orientadas a aprovechar el espacio adicional de la pantalla y las posibilidades de utilizarla en diferentes posiciones. Entre sus características se encuentran herramientas para trabajar con varias aplicaciones y funciones de manera simultánea.

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En su interior, el iPhone Duo integra el chip A20 Pro de 2 nanómetros y 12 GB de memoria RAM. Las opciones de almacenamiento van desde 256 GB hasta 2 TB.

El marco está fabricado en titanio de grado 5 y cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. El sensor de huellas Touch ID está ubicado en el botón lateral de encendido.

En el apartado fotográfico, el equipo incorpora un sistema de doble cámara Fusion de 48 megapíxeles, compuesto por una cámara principal de 26 milímetros y una ultra gran angular de 13 milímetros. También dispone de una cámara frontal ubicada bajo la pantalla interna.

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