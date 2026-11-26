La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelanta una visita de inspección a la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander, para revisar cómo se aprobaron proyectos financiados con recursos de regalías por más de $119.000 millones y cuáles fueron los criterios utilizados para designar a Foncolombia como entidad ejecutora.

La diligencia se realiza en coordinación con la Policía Nacional y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Está a cargo del Grupo Élite contra la Colusión de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC.

Publicidad

La inspección hace parte de la revisión priorizada por la entidad a raíz de los hechos que el presidente Abelardo De La Espriella puso en conocimiento de la Fiscalía el pasado 18 de noviembre, relacionados con posibles irregularidades en el manejo de estos recursos públicos.

Según el presidente, la alcaldía trasladó recursos a Foncolombia y desde allí se habrían adjudicado siete procesos. Estos convenios no fueron publicados en el Secop. Además, en seis de los siete procesos habría un único oferente.



De acuerdo con el presidente, uno de los presuntos involucrados sería Jorge Humberto Beltrán, conocido como ‘El Bachiller’, pues se habría presuntamente beneficiado en estos casos.

Durante la visita, los funcionarios de la Superintendencia recopilarán información sobre las decisiones adoptadas por la Administración distrital y los procedimientos utilizados para evaluar la capacidad e idoneidad de las entidades encargadas de ejecutar los proyectos.

Publicidad

La revisión incluye contratos relacionados con obras de infraestructura vial, construcción de establecimientos educativos y granjas solares, además de otras iniciativas financiadas con regalías cuya ejecución habría sido asignada a Foncolombia.

Con esta actuación, la SIC busca establecer si en los procesos de selección y asignación de los proyectos se presentaron conductas que pudieran afectar la libre competencia y si las decisiones se ajustaron a los criterios establecidos.

Publicidad

Sobre estas denuncias en diálogo con Mañanas Blu, el pasado 19 de noviembre de 2026, el alcalde Jonathan Vásquez calificó la acción judicial del jefe de Estado como una represalia motivada por discrepancias políticas. “Lo primero es que es increíble que denuncien a un alcalde por hacer las obras, ¿no?”, aseveró el mandatario local al responder sobre los cuestionamientos a la contratación de su administración.

Respecto a la controversia por el traslado y ejecución de recursos provenientes de las regalías mediante la entidad Foncolombia, el alcalde sostuvo que dicha actuación se encuentra amparada bajo la Ley 2056 de 2020. Vázquez explicó que se recurrió a esta figura externa para evitar recargar administrativamente a la alcaldía, la cual arrastraba sanciones e indicadores de gestión por debajo de los 60 puntos heredados del gobierno previo.

“Yo todo lo contrario, por ser transparente, delego y entrego esa contratación porque a mí lo que me interesa es que las obras se hagan y se están haciendo en Barrancabermeja”, argumentó el funcionario.