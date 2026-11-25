De cara al Black Friday que se celebrará en Colombia el viernes 27 de noviembre de 2026, la agencia de viajes Despegar reveló cinco recomendaciones prácticas para que los viajeros consigan tiquetes aéreos y alojamientos a menor costo. Entre las medidas sugeridas destacan la activación de reservas automáticas sin pago inmediato, la flexibilidad de fechas y el uso anticipado de cupones promocionales.

Según informó la compañía, aunque la fecha central del evento comercial será durante las 24 horas del viernes 27 de noviembre, las ofertas especiales en vuelos, hoteles y paquetes turísticos se extenderán durante toda la semana, desde el lunes 23 hasta el domingo 29 de noviembre.



¿Cuáles son los cinco consejos de Despegar para ahorrar en el Black Friday?

Para evitar que las tarifas dinámicas o el agotamiento de cupos afecten el presupuesto de las próximas vacaciones, la plataforma recomendó aplicar cinco estrategias concretas antes y durante la jornada de compras:



Definir el destino con anticipación: tener claridad sobre el lugar a visitar y manejar fechas flexibles facilita detectar tarifas más bajas. Para quienes aún no deciden su itinerario, la plataforma permite guardar varias opciones en el carrito de compras para comparar precios sin perder beneficios.

tener claridad sobre el lugar a visitar y manejar fechas flexibles facilita detectar tarifas más bajas. Para quienes aún no deciden su itinerario, la plataforma permite guardar varias opciones en el carrito de compras para comparar precios sin perder beneficios. Preparar los medios de pago: revisar y ajustar con tiempo los cupos de las tarjetas y fijar un presupuesto máximo agiliza la transacción. Durante el evento será posible diferir las compras hasta en seis cuotas sin intereses con bancos aliados.

revisar y ajustar con tiempo los cupos de las tarjetas y fijar un presupuesto máximo agiliza la transacción. Durante el evento será posible diferir las compras hasta en seis cuotas sin intereses con bancos aliados. Aprovechar los descuentos adicionales: la compañía habilitará hasta 30 cupones de descuento aplicables a viajes nacionales e internacionales en su página web y aplicación móvil, los cuales estarán disponibles hasta agotar existencias.

la compañía habilitará hasta 30 cupones de descuento aplicables a viajes nacionales e internacionales en su página web y aplicación móvil, los cuales estarán disponibles hasta agotar existencias. Asegurar el mejor precio sin pagar de inmediato: en hoteles seleccionados se podrá activar la función de reserva automática; si la tarifa del alojamiento disminuye, el sistema concreta la reserva sin exigir un desembolso inmediato. El pago se realiza días antes del ingreso al hotel y el usuario conserva la opción de cancelar sin costo ni penalidad.

en hoteles seleccionados se podrá activar la función de reserva automática; si la tarifa del alojamiento disminuye, el sistema concreta la reserva sin exigir un desembolso inmediato. El pago se realiza días antes del ingreso al hotel y el usuario conserva la opción de cancelar sin costo ni penalidad. No dejar para el lunes las oportunidades del viernes: a diferencia de otros sectores comerciales, el turismo concentra gran parte de sus beneficios exclusivos durante el viernes 27 de noviembre, por lo que postergar la compra hasta el lunes siguiente puede significar la pérdida de tarifas promocionales.

Playa en San Andrés, uno de los destinos incluidos en las promociones de viajes del Black Friday en Colombia. Foto: AFP

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¿Qué ofertas en vuelos y hoteles estarán disponibles en Colombia?

De acuerdo con Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia, el objetivo de la jornada es acercar opciones de financiación y tarifas accesibles para que más personas puedan planificar viajes dentro y fuera del país.

Dentro del paquete de promociones anunciadas para la semana del 23 al 29 de noviembre se incluyen tiquetes nacionales desde $50.000 pagando a través de Nequi, además de una "hora loca" cada noche entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m. con destinos sorpresa y descuentos exclusivos.



En el segmento de hospedaje, la oferta contempla rebajas de hasta el 75 % en hoteles seleccionados, promociones 2x1 en alojamientos nacionales e internacionales y paquetes de cinco noches por el precio de cuatro en Panamá y destinos del Caribe. Asimismo, los planes todo incluido tendrán descuentos de hasta el 45 % con alojamiento gratuito para niños, mientras que las reservas en San Andrés, Punta Cana, Cancún y Río de Janeiro incluirán recorridos turísticos sin costo y cupones de hasta $3 millones de descuento para el Caribe mexicano y otros destinos internacionales.