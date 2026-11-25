La Lotería de Manizales realizará este miércoles 25 de noviembre de 2026 su sorteo número 4983, una nueva oportunidad para que los participantes puedan ganar el premio mayor de $3.000 millones. El número favorecido fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados de la Lotería de Manizales

En el sorteo 4983, la Lotería de Manizales entregó su premio mayor de $3.000 millones, además de diferentes premios secos que oscilaron entre $40 millones y $300 millones, así como un premio Gana Siempre de $2 millones.

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Estos fueron los resultados de la jornada:

¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Manizales?

Para saber si un billete resultó ganador, los participantes deben comparar las cuatro cifras del número y la serie con las combinaciones publicadas oficialmente por la Lotería de Manizales.



Esta verificación también aplica para los premios secos y Gana Siempre, pues cada categoría tiene números y series específicos. Por esta razón, es importante revisar el listado completo antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

Los resultados oficiales pueden consultarse en la página web de la Lotería de Manizales, donde también están disponibles las condiciones y los requisitos para cobrar los premios.

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La entidad recuerda que, ante cualquier diferencia entre las publicaciones digitales, los resultados válidos son los registrados en el acta oficial de cada sorteo.

¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno.

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Para este miércoles 25 de noviembre, el sorteo 4983 está programado para las 10:30 p. m., de acuerdo con la programación de la entidad.

Después de la realización del sorteo, los participantes podrán consultar el número ganador del premio mayor, la serie correspondiente y los resultados de los premios secos y Gana Siempre.

Sorteo en vivo de la Lotería de Manizales

Las personas interesadas pueden seguir la transmisión del sorteo de la Lotería de Manizales a través de los canales oficiales de la entidad y los medios dispuestos para su difusión.

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Una vez finalice la jornada, también podrán consultar las publicaciones oficiales para conocer las combinaciones favorecidas y verificar si sus billetes obtuvieron alguno de los premios disponibles.