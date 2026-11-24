El comercio colombiano se alista para el Black Friday, que se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026 y que representa una de las jornadas de mayor actividad comercial del cierre de año. Ante el volumen de compras que mueve esta fecha, los negocios buscan ampliar las alternativas de crédito para que los consumidores puedan concretar sus adquisiciones y, con ello, incrementar sus ventas durante la temporada de alto consumo.

Las cifras del Black Friday en Colombia

De acuerdo con registros oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante la semana comercial del Black Friday de 2025 se emitieron más de 176 millones de facturas electrónicas, por un valor superior a los 72,8 billones de pesos.

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A estas cifras se suman estimaciones de gremios como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), según las cuales el 95 % de los consumidores tiene presente la jornada y más de la mitad planea realizar compras por encima de los 500.000 pesos. Entre los objetivos de los compradores figuran aprovechar las promociones y adelantar los regalos de Navidad.

Las categorías con mayor demanda

Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), tecnología y telefonía concentran cerca del 18 % de la facturación en esta fecha. Junto con electrodomésticos, moda y artículos para el hogar, estas categorías suelen liderar las compras.



No obstante, la misma entidad señala que estos segmentos también registran los mayores índices de carritos abandonados en el comercio electrónico y de ventas que no se concretan en el mostrador de las tiendas físicas.

La falta de liquidez, una barrera para concretar compras

Un análisis de mercado de la empresa Creditop indica que, en Colombia y América Latina, el principal obstáculo no está en la intención de compra, sino en la falta de liquidez inmediata. De acuerdo con ese estudio, cerca de 300 millones de personas en la región no cuentan con tarjeta de crédito.

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El mismo análisis precisa que, dentro de la población bancarizada, el 80 % dispone de cupos inferiores a seis millones de pesos, una condición que restringe las compras de mayor valor.

El reto para los comercios

Daniel Garzón, CEO y fundador de Creditop, se refirió al desafío que enfrentan los establecimientos durante esta jornada: “En temporadas de alto movimiento comercial, no es solo atraer compradores, sino lograr que concreten sus compras”.

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El directivo explicó que, en muchos casos, existe interés por adquirir un producto, pero el pago de contado o el cupo disponible en la tarjeta de crédito se convierte en una barrera. Por esa razón, indicó, la compañía trabaja en soluciones para que los comercios incorporen alternativas de financiamiento directamente en el punto de venta, de modo que los clientes puedan acceder a otras opciones de pago sin depender exclusivamente de una tarjeta.

Financiación en el punto de venta: cómo funciona

Una de las estrategias que han empezado a adoptar los comercios es incorporar tecnología que ofrezca distintas alternativas de financiación al momento del pago. En el caso de Creditop, la plataforma permite que comercios de los sectores de retail, tecnología y hogar se conecten en tiempo real con más de 11 entidades financieras, entre bancos, fintechs y cooperativas.

A través de este sistema, los establecimientos pueden ofrecer opciones de pago a cuotas e inmediatas en caja. También tienen la posibilidad de habilitar su propia línea de crédito sin asumir riesgos de cartera ni operar como entidad bancaria, según la compañía.

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Los resultados reportados por los comercios aliados

De acuerdo con la empresa, el modelo responde a dos necesidades del mercado: ampliar las alternativas disponibles para los consumidores sin que estos deban tener una relación previa con cada entidad financiera, y ayudar a los comercios a aumentar sus ventas durante la temporada.

Según resultados de comercios aliados de Creditop, ofrecer crédito en el punto de venta puede generar incrementos de hasta 28 % en las ventas y un crecimiento cercano al 19 % en el ticket promedio.

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El medio de pago, un factor clave en la temporada

La compañía señala que este Black Friday está marcado por la cautela de los consumidores y por la necesidad de los comercios de rotar inventario sin reducir sus márgenes mediante descuentos excesivos. En ese contexto, de acuerdo con Creditop, la capacidad de los negocios para ofrecer alternativas de pago flexibles, transparentes y aprobadas en segundos será determinante para recuperar ventas que antes se daban por perdidas y convertir el inventario en liquidez durante la jornada de mayor competencia comercial del año.