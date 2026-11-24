La solidaridad de los contribuyentes se convirtió en recursos para atender a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que logró recaudar más de $3,1 billones gracias a los beneficios tributarios establecidos por el Gobierno, una cifra que superó la meta inicial de $2,7 billones y que permitirá aportar a la recuperación y reconstrucción de los municipios golpeados por la emergencia.

De acuerdo con la DIAN, el recaudo total fue de $3,17 billones, lo que representa un cumplimiento del 117,2 % de la meta establecida, es decir, $465.518 millones por encima de lo esperado. Este resultado se consiguió mediante el Decreto Legislativo 1419 de 2026, que permitió a los ciudadanos y empresas ponerse al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, aprovechando descuentos en intereses y sanciones.

Terremoto en Colombia Foto: AFP

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La medida estuvo vigente entre el 17 de septiembre y el 19 de noviembre de este año. Durante esos 64 días, 161.304 contribuyentes se acogieron a los beneficios y realizaron 335.101 pagos. Uno de los datos que más llama la atención es que el mayor aporte llegó del impuesto sobre las ventas (IVA) que representó $1,29 billones, equivalentes al 40,6 % del total recaudado. Le siguieron el impuesto de renta, con $863.374 millones, y la retención en la fuente, con $503.171 millones, entre estos tres conceptos se concentró el 83,8 % de los recursos obtenidos.

Bogotá fue la ciudad que más aportó a este recaudo, con $1,30 billones, es decir, el 41,1 % del total nacional. Después aparecen Medellín, con $453.365 millones, y la Dirección Seccional Operativa de Grandes Contribuyentes, con $394.892 millones. Estas tres dependencias concentraron cerca del 68 % de los recursos, también se registraron aportes importantes desde Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio.



Otro dato relevante es que los contribuyentes dejaron para los últimos días buena parte de sus pagos. Solo el 19 de noviembre, fecha en la que terminaba el beneficio, ingresaron cerca de $556.627 millones, lo que equivale al 17,6 % de todo el dinero recaudado durante la vigencia de la medida.

La DIAN también destacó que dos de cada tres recibos de pago correspondieron a obligaciones con menos de un año de antigüedad, lo que permitió a muchas personas y empresas ponerse al día antes de que esas deudas siguieran creciendo. Sin embargo, el beneficio también fue aprovechado por quienes tenían obligaciones más antiguas, pues se registraron cerca de 1.971 recibos relacionados con deudas de dos años o más.

Alcaldía de Cali.

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Además de los descuentos en intereses y sanciones, las personas que sufrieron directamente las consecuencias del terremoto pudieron acceder a facilidades para pagar sus obligaciones hasta en 24 meses y sin necesidad de presentar garantías. De esta manera, la medida buscaba no solamente aumentar el recaudo, sino también ofrecer un alivio a quienes enfrentaban dificultades económicas después de la emergencia.

La DIAN aseguró que estos más de $3,1 billones representan un aporte para la recuperación de las familias, las empresas y los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto, con el propósito de ayudar a recuperar la estabilidad y reactivar las actividades económicas de las comunidades que resultaron golpeadas.