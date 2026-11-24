El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a su formato que combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol de este martes 24 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 24 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los apostadores pueden consultar las cifras y el signo zodiacal sorteado para verificar sus jugadas.

Número ganador: (resultado en breve).

(resultado en breve). Dos últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). Tres últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). Signo zodiacal: (resultado en breve).

La organización recomienda consultar los resultados a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es necesario para validar la apuesta y adelantar cualquier trámite de reclamación.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Desde julio de 2025, este horario se mantiene para las jornadas del juego. Los resultados se publican después del sorteo en los canales autorizados y puntos de venta habilitados.

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¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Para participar en Super Astro Sol, los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El premio se obtiene al acertar la combinación ganadora anunciada en el sorteo oficial.

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Los pasos para realizar una apuesta son los siguientes:

Elegir un número: seleccionar una cifra de cuatro dígitos entre 0000 y 9999. Escoger un signo zodiacal: elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Seleccionar todos los signos: también existe la opción de jugar el mismo número con todos los signos del zodiaco, según las alternativas disponibles. Registrar hasta cuatro apuestas: el jugador puede incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Las apuestas de Super Astro Sol se pueden realizar en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Estos establecimientos permiten registrar las jugadas y obtener el tiquete válido para participar en el sorteo oficial.

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Se recomienda acudir únicamente a lugares autorizados para garantizar que la apuesta quede registrada correctamente.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

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Los valores de las apuestas permiten participar con diferentes presupuestos:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Los participantes deben registrar sus apuestas en establecimientos autorizados y conservar el tiquete como comprobante de la jugada.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

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Los ganadores deben presentar los documentos exigidos por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.

Documentos básicos:

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Tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio:

Premios menores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación básica, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de la documentación básica, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, junto con los documentos anteriores. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Cumplir con los requisitos establecidos facilita la validación de la apuesta y permite adelantar el proceso de reclamación del premio.

Con su formato que combina números y signos zodiacales, sorteos de lunes a sábado y diferentes alternativas de apuesta, Super Astro Sol continúa entre los juegos de azar más consultados en Colombia.