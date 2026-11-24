El Dorado Tarde se mantiene entre los sorteos de chance más consultados en Colombia, gracias a su cobertura en diferentes regiones del país y a la posibilidad de revisar los resultados oficiales después de cada jornada.

Resultado del Dorado Tarde de este martes 24 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 24 de noviembre de 2026 es el 4233 - 7. Los apostadores pueden verificar sus tiquetes en los puntos autorizados para comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

Número ganador: 4233

Dos últimas cifras: 33

Tres últimas cifras: 233

La quinta: 7

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de la jornada a través de los canales autorizados y puntos de venta habilitados.

Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

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Plan de premios del Dorado Tarde

Una de las características de este juego es que ofrece premios en diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada. Por cada peso apostado, el plan de premios contempla los siguientes pagos:

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Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Estas modalidades permiten obtener premios según los aciertos registrados en el número seleccionado por cada participante.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio del Dorado Tarde?

Para cobrar premios del Dorado Tarde, especialmente aquellos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo.

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Entre las condiciones exigidas se encuentran:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante revisar el comprobante antes de iniciar el trámite, ya que los tachones, enmendaduras o inconsistencias que afecten su validación pueden generar inconvenientes durante el proceso de reclamación.

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Los ganadores deben verificar las condiciones de cobro en los puntos autorizados para garantizar que cuentan con la documentación necesaria.