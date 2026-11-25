El sector microfinanciero en Colombia alcanzó una cartera bruta de 28,4 billones de pesos a septiembre de 2026 y atendió a 2.603.379 microempresarios en todo el país. Estas cifras reflejan el alcance del microcrédito como una alternativa de financiación para pequeños negocios y productores, de acuerdo con el más reciente balance de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas).

La distribución de estos recursos evidencia una concentración regional. Las regiones Andina Oriental, Andina Occidental y Pacífico reúnen $19,53 billones, equivalentes a cerca del 69 % de la cartera nacional.

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La región Andina Oriental, que comprende Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, registra la mayor cartera, con $7,23 billones y 599.298 clientes. Le sigue la región Andina Occidental, integrada por Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima, con $7,04 billones y 643.701 clientes. Esta última tiene el mayor número de microempresarios atendidos entre las regiones analizadas.

En tercer lugar se encuentra el Pacífico, con $5,26 billones y 535.995 clientes. Por su parte, el Caribe registra una cartera de $3,99 billones; Bogotá, $1,88 billones; la Orinoquía, $1,82 billones, y la Amazonía, $1,17 billones.



El microcrédito es la cartera que más crece en el sistema financiero

Felipe Clavijo Ramírez, gerente de Investigación e Innovación de Asomicrofinanzas, destacó que el microcrédito presenta el mayor crecimiento entre las diferentes modalidades de financiación del sistema financiero colombiano.

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A septiembre de 2026, esta cartera registró un crecimiento real anual del 11 %, es decir, descontando el efecto de la inflación. La cifra supera el crecimiento de las carteras de consumo 4,2 %, vivienda 3,6 % y comercial 2,9 %.

Durante el periodo analizado, el número de clientes creció un 2,1 % anual, mientras que el monto desembolsado aumentó un 15,5 % en términos reales y la cantidad de operaciones de desembolso creció un 7,4 %.

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En total, el sector acumuló 15,55 billones de pesos en desembolsos, correspondientes a 1.402.849 operaciones. Según Clavijo, los tres indicadores de crecimiento: clientes, monto desembolsado y número de desembolsos, se encuentran por encima de sus respectivos promedios de los últimos cinco años.



El alcance del microcrédito en las zonas rurales

Otro de los datos destacados del balance es la presencia de esta modalidad de financiación en el campo colombiano. La Amazonía registra la mayor proporción de clientes rurales, con el 64,5 % de sus usuarios ubicados en estas zonas. Le sigue la Orinoquía, con el 46,8 %.

A nivel nacional, el 28 % de los clientes de microcrédito se encuentra en zonas rurales, lo que representa 728.620 personas. En la Amazonía, la cartera asciende a $1,17 billones y atiende a 100.742 clientes, mientras que en la Orinoquía alcanza los $1,82 billones y 161.417 usuarios.



Las mujeres representan el 52 % de los clientes

El informe también destaca la participación de las mujeres en el acceso al microcrédito. A septiembre de 2026, representaban el 52 % de los microempresarios atendidos en Colombia, equivalentes a 1.303.898 mujeres.

Bogotá registra la mayor participación femenina, con el 55,3 % de sus clientes, seguida del Caribe, con el 53,8 %; Pacífico, con el 53,7 %; Orinoquía, con el 53,4 %, y Amazonía, con el 51,1 %.



Mejora la calidad de la cartera

Finalmente, los indicadores de Asomicrofinanzas muestran una mejora en la calidad de la cartera de microcrédito. A septiembre de 2026, el indicador de cartera vencida se ubicó en el 6,5 %, por debajo del promedio de los últimos cinco años, que fue del 7,4 %, y de los niveles registrados antes de la pandemia.

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"Las cifras demuestran que el microcrédito es mucho más que una herramienta de financiación: es un motor de desarrollo territorial que permite a miles de colombianos fortalecer sus negocios, generar ingresos y construir nuevas oportunidades. Desde Asomicrofinanzas destacamos la importancia de seguir ampliando el acceso a financiación formal en todas las regiones del país, especialmente en aquellas donde los pequeños empresarios y productores encuentran mayores desafíos para acceder a recursos que impulsen sus actividades productivas", afirmó María Clara Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas.