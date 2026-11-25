Con 93 votos a favor y 9 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la adición presupuestal para 2026. Como el texto quedó en los mismos términos que el avalado el martes por el Senado, no habrá conciliación y el proyecto pasa a sanción presidencial.

La adición contempla $3,86 billones. De ese monto, $2,71 billones se destinarán al Fondo Milagro para atender a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, y $1,15 billones al programa Colombia Mayor para su cobertura e incrementar el subsidio mensual a los adultos mayores.

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Según la información presentada sobre el proyecto, esos recursos provienen del recaudo extraordinario por alivios tributarios, de mayores ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional y de reintegros de recursos identificados en fiducias.

La iniciativa incluye, además, un traslado presupuestal de cerca de $1,47 billones. De estos recursos, $1,2 billones irán al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para pagar directamente deudas de Air-e con generadores térmicos.



También se trasladarán recursos a las asignaciones de retiro de Cremil, a la Dirección de Veteranos del Ministerio de Defensa y a Colombia Mayor. En conjunto, la adición y los traslados suman cerca de $5,33 billones en operaciones presupuestales.

Ese traslado se financiará con contracréditos, es decir, recursos que se reducen de unas partidas para reforzar otras. Se liberan $750.000 millones de la inversión en transporte público del Ministerio de Hacienda; $450.000 millones de la inversión en subsidios de energía del Ministerio de Minas; $238.763 millones de otras transferencias de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía y $27.527 millones de gastos de gestión institucional de Prosperidad Social.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, afirmó que la medida busca cubrir faltantes para los programas de adultos mayores, las mesadas de las Fuerzas Militares y los subsidios de energía en la Costa Atlántica.

“Estamos aquí tapando unos huecos que dejó la administración anterior”, señaló. También explicó que los recursos para el Fondo Milagro provienen de una amnistía tributaria de la Dian y que se atenderán necesidades urgentes antes de finalizar el año.

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Santiago Castro, representante por el Centro Democrático y ponente de la adición presupuestal para 2026 en cámara, explicó que se incluyeron dos artículos, uno para “hacerle seguimiento y asegurar la transparencia” de los recursos del Fondo Milagro y otro para que los destinados al sector eléctrico tengan calidad de préstamo.

Castro aseguró que se incluyeron dos artículos: uno para hacer seguimiento y garantizar la transparencia de los recursos del Fondo Milagro, y otro para asegurar que los recursos destinados a estabilizar el sistema eléctrico tengan carácter de préstamo.

El representante además defendió la decisión de destinar $2,7 billones al Fondo Milagro, pese a las inquietudes por sus demoras, baja ejecución inicial y problemas con las nóminas, que, aseguró, ya fueron corregidos.

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“Saber que estos apátridas querían que la plata fuera a la entidad que desfalcó al país, que se perdió más de $380 mil millones, según su exdirector, donde hay $1.1 billones en contratos investigados y donde trataron de comprarse, presuntamente, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, créanme que la decisión era fácil para los ponentes”, concluyó.